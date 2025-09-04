ΛΕΞ: Sold out σε λίγες ώρες η συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια για τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοινώθηκε ο ΛΕΞ θα εμφανιστεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης στις 18 Οκτωβρίου 2025, για μία συναυλία που προκάλεσε πανικό στους θαυμαστές του, οι οποίοι «στήθηκαν» στη (διαδικτυακή) ουρά για ένα εισιτήριο.

Λίγες ώρες μετά η η Dynasty, η εταιρεία παραγωγής που αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις συναυλίες του ΛΕΞ, ανακοίνωσε ότι έγινε sold out…

Αρκετά είναι τα σχόλια των χρηστών στο Instagram, που αναφέρουν ότι περίμεναν αρκετές ώρες για να προμηθευτούν το «μαγικό χαρτάκ», αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν.

Η εταιρεία παραγωγής δεν έχει ανακοινώσει δεύτερη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο θεωρείται πολύ πιθανό να ακολουθήσει τη «λογική» της Αθήνας, λόγω της μεγάλης ζήτησης.

