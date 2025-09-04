search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:01
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 09:49

ΛΕΞ: Sold out σε λίγες ώρες η συναυλία στη Θεσσαλονίκη

04.09.2025 09:49
LEX_NDP_FILE

Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια για τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοινώθηκε ο ΛΕΞ θα εμφανιστεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης στις 18 Οκτωβρίου 2025, για μία συναυλία που προκάλεσε πανικό στους θαυμαστές του, οι οποίοι «στήθηκαν» στη (διαδικτυακή) ουρά για ένα εισιτήριο.

Λίγες ώρες μετά η η Dynasty, η εταιρεία παραγωγής που αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις συναυλίες του ΛΕΞ, ανακοίνωσε ότι έγινε sold out…

Αρκετά είναι τα σχόλια των χρηστών στο Instagram, που αναφέρουν ότι περίμεναν αρκετές ώρες για να προμηθευτούν το «μαγικό χαρτάκ», αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν.

Η εταιρεία παραγωγής δεν έχει ανακοινώσει δεύτερη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο θεωρείται πολύ πιθανό να ακολουθήσει τη «λογική» της Αθήνας, λόγω της μεγάλης ζήτησης.

Διαβάστε επίσης:

Jason Momoa: Η… ανατρεπτική εμφάνιση στη Βενετία – Ροζ κοστούμι, ροζ σανδάλια και ροζ νύχια

Σινεμά: Επτά νέες ταινίες και δύο εμβληματικές επανεκδόσεις από σήμερα στους κινηματογράφους (videos)

Είναι επίσημο! Μετά από επτά χρόνια οι Radiohead ξανά σε περιοδεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gletsos_fili_kentriki
LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: Καυτά φιλιά στη Μύκονο με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη (photos)

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ – ταυτότητα»

google 6654- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σοβαρά προβλήματα για τους χρήστες της Google σε αρκετές χώρες

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Είχαν τέταρτο οδηγό ασθενοφόρου και τον έστειλαν στη… Μήλο – Αποκαλυπτικό έγγραφο  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 11:59
gletsos_fili_kentriki
LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: Καυτά φιλιά στη Μύκονο με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη (photos)

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ – ταυτότητα»

1 / 3