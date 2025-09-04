search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 09:25
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

04.09.2025 08:22

Είναι επίσημο! Μετά από επτά χρόνια οι Radiohead ξανά σε περιοδεία

04.09.2025 08:22
THOM_YORKE

Οι Radiohead ανακοίνωσαν τελικά ότι θα κάνουν μια ευρωπαϊκή περιοδεία 20 ημερών τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, στις πρώτες συναυλίες του βρετανικού ροκ συγκροτήματος μετά από επτά χρόνια.

«Πέρυσι, συναντηθήκαμε για πρόβες, έτσι για την πλάκα μας», είπε ο ντράμερ Φίλιπ Σέλγουεϊ στο Instagram. «Μετά από μια παύση επτά ετών, νιώσαμε πραγματικά ωραία που παίξαμε ξανά τα τραγούδια και επανασυνδεθήκαμε με μια μουσική ταυτότητα που έχει σφηνωθεί βαθιά μέσα μας και στους πέντε».

Οι Radiohead, οι οποίοι αποτελούνται επίσης από τον τραγουδιστή και στιχουργό Τομ Γιορκ, τους κιθαρίστες Τζόνι Γκρίνγουντ και Εντ Ο’μπράιαν, και τον μπασίστα Κόλιν Γκρίνγουντ, θα εμφανιστούν τέσσερις φορές στη Μαδρίτη, τη Μπολόνια, το Λονδίνο, την Κοπεγχάγη και το Βερολίνο.

Η επιστροφή των Radiohead έρχεται μετά την επανένωση των Oasis, του μεγαλύτερου βρετανικού συγκροτήματος της δεκαετίας του 1990, σε μια περιοδεία που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές αυτό το καλοκαίρι.

Για τους φανς, οι εγγραφές για αγορά εισιτηρίων στην περιοδεία των Radiohead ξεκινούν την Παρασκευή.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 09:23
