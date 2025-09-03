Νίκος Πορτοκάλογλου: Εκτάκτως στο  χειρουργείο μετά από αδιαθεσία – Αναβάλλονται συναυλίες του  

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Πορτοκάλογλου, ύστερα από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε και αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Την ανακοίνωση έκανε μέσω social media η εταιρεία 360 Entertainment, προσθέτοντας ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης είναι πλέον καλά στην υγεία του, μετά την επέμβαση ρουτίνας.

Ως εκ τούτου αναβάλλονται οι προγραμματισμένες για τις επόμενες ημέρες συναυλίες του με τον Γιάννη Κότσιρα, οι οποίες γίνεται προσπάθεια να επαναπρογραμματιστούν.

Ωστόσο, η συναυλία των δύο ερμηνευτών στο Βεάκειο στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

