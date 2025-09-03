search
03.09.2025 13:25

Radiohead: «Μυστηριώδη» φυλλάδια φουντώνουν τις φήμες για νέα περιοδεία (photos)

03.09.2025 13:25
thomyork0309

Οι Radiohead ενδέχεται να ανακοινώσουν την πρώτη τους περιοδεία μετά από επτά χρόνια, μετά από αναφορές για μυστηριώδη φυλλάδια που εμφανίστηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις.

Το συγκρότημα πραγματοποίησε περιοδεία τελευταία φορά το 2018.

Φυλλάδια που φέρεται να βρέθηκαν στη συνοικία Μπάρμπικαν στο Λονδίνο αναφέρουν τις επερχόμενες ημερομηνίες ως 21, 22, 24 και 25 Νοεμβρίου.

Επιπλέον φυλλάδια στην Κοπεγχάγη αναγράφουν τις ημερομηνίες 1, 2, 4 και 5 Δεκεμβρίου. Παρόμοια φυλλάδια βρέθηκαν επίσης στη Μπολόνια της Ιταλίας.

Οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων των Radiohead αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα στην εφημερίδα «The Independent».

Οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικάζουν ότι επερχόμενη περιοδεία θα μπορούσε επίσης να υποδηλώνει ότι το συγκρότημα πρόκειται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ. Σε σχόλιο σε ανάρτηση στο Instagram αναφέρεται: «Δεν κάνουν περιοδεία χωρίς νέο άλμπουμ, οπότε…».

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ των Radiohead «A Moon Shaped Pool» κυκλοφόρησε το 2016.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Άμπινγκτον στην κομητεία Οξφορντσάιρ της Αγγλίας το 1985 και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο τους άλμπουμ Pablo Honey το 1993.

