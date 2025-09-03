search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
Η Jennifer Aniston αποκαλύπτει γιατί δεν έχει πάει ποτέ στο Met Gala

JenniferAniston_AP_0309

Συνέντευξη στο περιοδικό Glamour έδωσε τις προηγούμενες ημέρες η Τζένιφερ Άνιστον.

Η ελληνικής καταγωγής χολιγουντιανή ηθοποιός ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για την απόφασή της να μην συμμετέχει ποτέ στα events του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, που όλοι οι celebrities περιμένουν κάθε χρόνο πώς και πώς.

Η «Ρέιτσελ» των Friends δεν έχει ανέβει ποτέ τα σκαλιά του Met Gala και -όπως χαρακτηριστικά δηλώνει- ούτε σκοπεύει να το κάνει στο μέλλον, αφού παραδέχεται πως έχει δεχτεί προσκλήσεις για την ξεχωριστή βραδιά, όμως αγχώνεται υπερβολικά στην ιδέα να φορέσει μια δημιουργία υψηλής ραπτικής και να σταθεί μπροστά στις κάμερες.

«Ναι, έχω προσκληθεί αλλά δεν πηγαίνω. Με καταπιέζει. Είναι όλο αυτό με το να ετοιμαστείς, να φορέσεις το φόρεμα…», εξήγησε η Τζένιφερ Άνιστον.

«Είμαι κορίτσι του τζιν, της σαγιονάρας και της αμάνικης μπλούζας» εξήγησε η ηθοποιός.

«Κι εγώ λατρεύω να ντύνομαι κομψά, αλλά για μένα είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι του τύπου… “Ας ντυθούμε κομψά, ας φορέσουμε ένα φανταχτερό φόρεμα, ας βαφτούμε, ας φτιάξουμε τα μαλλιά μας και ας καθίσουμε σε μια μεγάλη αίθουσα με τους συναδέλφους μας”», εξήγησε η ηθοποιός της σειράς Morning Show.

«Όλοι είναι εκεί για να γιορτάσουν ο ένας τον άλλον και να διασκεδάσουν, αλλά εγώ νιώθω νευρικότητα».

«Κάποιοι το αντιμετωπίζουν σαν άθλημα, να σε ανεβάσουν και μετά να απολαύσουν να σε γκρεμίζουν. Γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι; Ποιος ξέρει; Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να το αγνοώ, γιατί δεν μου κάνει καλό», παραδέχεται η Τζένιφερ Άνιστον.

Βέβαια, η 56χρονη ηθοποιός δεν είναι όμως η μόνη celebrity που αποφεύγει τέτοιου είδους εκδηλώσεις, αφού και οι Μέριλ Στριπ, Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ δεν έχουν παραστεί ποτέ στα λαμπερά events του Met Gala.

