Τα δάκρυα του Dwayne Johnson στο Φεστιβάλ Βενετίας – Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 15 λεπτά (videos)

Την αποθέωση γνώρισαν ο Ντουέιν Τζόνσον και οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας «The Smashing Machine» μετά το τέλος της προβολής της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύμφωνα με το Variety, το κοινό χειροκροτούσε για σχεδόν 15 λεπτά όλους τους συντελεστές της ταινίας πυροδοτώντας τη συζήτηση για υποψηφιότητες στα επόμενα βραβεία Όσκαρ.

Dwayne Johnson's new film "The Smashing Machine" earned a 15-minute standing ovation on the Lido, one of the longest at this year’s Venice Film Festival so far.https://t.co/3ldQohBeTZ pic.twitter.com/2loY7vfELA — Variety (@Variety) September 1, 2025

Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie ‘THE SMASHING MACHINE’



Ο Τζόνσον, μάλιστα, «έσπασε» και ξέσπασε σε κλάματα.

Η ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο Μπένι Σαφντί περιγράφει τη ζωή του πρώην ερασιτέχνη παλαιστή που έγινε μαχητής του ΜΜΑ, Μαρκ Κερ.

Εκτός από τον Ντουέιν Τζόνσον, στην ταινία πρωταγωνιστεί και η Έμιλι Μπλαντ η οποία υποδύεται την σύζυγο του Μαρκ Κερ, Ντον Στέιπλς.

Ο Κερ, μάλιστα, ήταν παρών στο Φεστιβάλ και αγκαλιάστηκε θερμά με τον Τζόνσον, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

A24’s The Smashing Machine starring Dwayne Johnson as UFC champ Mark Kerr delivers TKO at Venice Film Festival world premiere with 15-minute standing ovation. The Rock in tears by the end as was co-star Emily Blunt, director Benny Safdie and Kerr who was in attendance. pic.twitter.com/K5LcQiXqxa September 1, 2025

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρεμιέρα του «The Smashing Machine» αποδείχθηκε η πιο συγκινησιακά φορτισμένη στο Λίντο, μετά τον Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) ο οποίος είχε συγκινήσει το κοινό πριν από τέσσερα χρόνια στο ντεμπούτο της ταινίας του «The Whale».

Το πολυαναμενόμενο φιλμ αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σαφντί μετά από χρόνια συνεργασίας πίσω από την κάμερα με τον αδελφό του Τζος, σε indie επιτυχίες όπως τα «Good Time» και «Uncut Gems».

Επίσης επανενώνει τον σκηνοθέτη με την Μπλαντ καθώς μοιράστηκαν μια αξέχαστη σκηνή στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) «Oppenheimer», αλλά και τους δύο πρωταγωνιστές μετά την περιπέτεια δράσης της Disney, «Jungle Cruise», το 2021.

