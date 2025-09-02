Τα δάκρυα του Dwayne Johnson στο Φεστιβάλ Βενετίας – Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 15 λεπτά (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την αποθέωση γνώρισαν ο Ντουέιν Τζόνσον και οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας «The Smashing Machine» μετά το τέλος της προβολής της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
Σύμφωνα με το Variety, το κοινό χειροκροτούσε για σχεδόν 15 λεπτά όλους τους συντελεστές της ταινίας πυροδοτώντας τη συζήτηση για υποψηφιότητες στα επόμενα βραβεία Όσκαρ.
Ο Τζόνσον, μάλιστα, «έσπασε» και ξέσπασε σε κλάματα.
Η ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο Μπένι Σαφντί περιγράφει τη ζωή του πρώην ερασιτέχνη παλαιστή που έγινε μαχητής του ΜΜΑ, Μαρκ Κερ.
Εκτός από τον Ντουέιν Τζόνσον, στην ταινία πρωταγωνιστεί και η Έμιλι Μπλαντ η οποία υποδύεται την σύζυγο του Μαρκ Κερ, Ντον Στέιπλς.
Ο Κερ, μάλιστα, ήταν παρών στο Φεστιβάλ και αγκαλιάστηκε θερμά με τον Τζόνσον, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρεμιέρα του «The Smashing Machine» αποδείχθηκε η πιο συγκινησιακά φορτισμένη στο Λίντο, μετά τον Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) ο οποίος είχε συγκινήσει το κοινό πριν από τέσσερα χρόνια στο ντεμπούτο της ταινίας του «The Whale».
Το πολυαναμενόμενο φιλμ αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σαφντί μετά από χρόνια συνεργασίας πίσω από την κάμερα με τον αδελφό του Τζος, σε indie επιτυχίες όπως τα «Good Time» και «Uncut Gems».
Επίσης επανενώνει τον σκηνοθέτη με την Μπλαντ καθώς μοιράστηκαν μια αξέχαστη σκηνή στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) «Oppenheimer», αλλά και τους δύο πρωταγωνιστές μετά την περιπέτεια δράσης της Disney, «Jungle Cruise», το 2021.
