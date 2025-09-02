Graham Greene: Πέθανε ο «Kicking Bird» από την ταινία «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Την τελευταία του πνοή μετά από μακρά ασθένεια άφησε σε ηλικία 73 ετών ο Καναδός ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, γνωστός για τον ρόλο του ως μάγος των Λάκοτα Σιού, Kicking Bird, στην Οσκαρική ταινία του 1990 «Χορεύοντας με τους Λύκους».

«Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος με υψηλή ηθική, δεοντολογία και χαρακτήρα και θα μας λείψει για πάντα», δήλωσε ο ατζέντης του Γκριν, Μάικλ Γκριν, σε δήλωση του στο Deadline. «Επιτέλους είσαι ελεύθερος. Η Σούζαν Σμιθ θα σε συναντήσει στις πύλες του παραδείσου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην μακροχρόνια ατζέντη του ηθοποιού, η οποία πέθανε το 2013.

Ποιος ήταν ο Γκράχαμ Γκριν

Ο Γκριν γεννήθηκε το 1952 στο Οχσγουέκεν του Οντάριο, εντός της περιοχής των Έξι Εθνών (Six Nations Reserve), και ανήκε στην ιθαγενή φυλή των Ονέιντα. Πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, εργάστηκε ως ηχολήπτης, μέχρι που ένας φίλος τον ενθάρρυνε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο θέατρο. Έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που επρόκειτο να τον καθιερώσει ως έναν από τους σημαντικότερους ιθαγενείς ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου.

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 1979, ενώ ο πρώτος του κινηματογραφικός ρόλος ήρθε το 1983 στην ταινία Running Brave. Η καθιέρωση, ωστόσο, ήρθε με την εμβληματική ερμηνεία του στο Dances with Wolves του Κέβιν Κόστνερ, η οποία του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου και τον έφερε στο προσκήνιο του Χόλιγουντ.

Graham Greene has passed away at 73 years old. Greene was a powerhouse actor who elevated projects whenever he was on screen. I’ll remember him most for his outstanding performance in Dances with Wolves. He’s a big reason this film won Best Picture. Rest in Peace to a giant. pic.twitter.com/yUOGdbua8C — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) September 1, 2025

Στη διάρκεια της πολυετούς του καριέρας, ο Γκριν εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες και σειρές, μεταξύ των οποίων οι Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999) και The Twilight Saga: New Moon (2009). Πρόσφατα είχε συμμετοχές στις σειρές The Last of Us, Reservation Dogs και Tulsa King.

Heartbroken. Terribly saddened to hear of the passing of Graham Greene at only 73.

From Wolf Lake to Longmire, we had a beautiful friendship.

An Actor’s Actor. One of the wittiest, wiliest, warmest people I’ve ever known. Iconic and Legendary. RIP, My Brother. pic.twitter.com/lJA0dKEoxz — Lou Diamond Phillips (@LouDPhillips) September 1, 2025

Το 2000 τιμήθηκε με Grammy για το καλύτερο spoken word album για παιδιά, ενώ το 2025 αναγνωρίστηκε με το Governor General’s Performing Arts Award, τη σημαντικότερη καλλιτεχνική διάκριση στον Καναδά.

Wishing Graham Greene (Oneida) a blessed journey of the land of beautiful Indigenous souls. pic.twitter.com/J9iOmP0Q80 September 2, 2025

Ο Γκριν αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Χίλαρι Μπλάκμορ, με την οποία ήταν μαζί για 35 χρόνια, την κόρη τους, Λίλι Λαζάρε-Γκριν, και τον εγγονό του, Τάρλο.

