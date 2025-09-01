Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον στην νέα του ταινία – Υποδύεται τον θρυλικό πρωταθλητή των ΜΜΑ, Μαρκ Κερ

Ο Ντουέιν Τζόνσον η Έμιλι Μπλαντ βρίσκονται στη Βενετία για την αποψινή πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας τους «The Smashing Machine», σε σενάριο και σκηνοθεσία Μπένι Σαφντί.

Ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται τον θρυλικό πρωταθλητή των ΜΜΑ, Μαρκ Κερ, σε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση. Με τη χρήση προσθετικών στο πρόσωπο και μιας μαύρης περούκας, ο Τζόνσον είναι αγνώριστος στο ρόλο του.

Όπως αναφέρει το Deadline, η ταινία αφηγείται την χωρίς όρια ιστορία του πρωταθλητή, συμπεριλαμβανομένων των «αγώνων του με τον εθισμό, τη νίκη, την αγάπη και τη φιλία».

H Μπλαντ έχει το ρόλο της συζύγου του, Ντον Στέιπλς, η οποία «αγωνίζεται να βρει τη θέση της μέσα στον χαοτικό και αντιφατικό κόσμο του Mαρκ».

«Είναι η πρώτη μου φορά στη Βενετία», αποκάλυψε ο Τζόνσον καθώς έμπαινε στην αίθουσα για την επίσημη συνέντευξη Τύπου του φιλμ.

Στη συνέχεια τόνισε ότι η ταινία αυτή ικανοποίησε την πολυετή επιθυμία του να ξεφύγει από τους ρόλους των blockbuster και να δοκιμάσει τα όριά του ως ηθοποιός.

«Όταν βρίσκεσαι στο Χόλιγουντ, όλα περιστρέφονται γύρω από το box office. Το κυνηγάς. Και το box office στη δουλειά μας μπορεί να είναι τόσο δυνατό που να μπορεί να σε κατατάξει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία», ανέφερε ο σταρ.

«Έκανα αυτές τις ταινίες και μου άρεσαν. Ήταν διασκεδαστικές. Κάποιες ήταν πολύ καλές και είχαν επιτυχία. Και κάποιες άλλες όχι τόσο. Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι είχα αυτήν την έντονη επιθυμία και μια φωνή που έλεγε: ‘τι θα γινόταν αν αν υπήρχε και κάτι περισσότερο;’», συνέχισε.

Ο Τζόνσον υπογράμμισε ότι όταν ένας ηθοποιός «κατηγοριοποιείται», γίνεται όλο και πιο δύσκολο να πιέσει καλλιτεχνικά τον εαυτό του.

H αλλαγή στις επιλογές του είναι δυνατή, μόνο όταν «άνθρωποι που αγαπάς και σέβεσαι, όπως η Έμιλι και ο Μπένι, σου πουν ότι μπορείς να το κάνεις».

Η ταινία «The Smashing Machine», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες από την A24, στις 3 Οκτωβρίου.

Η αυλαία του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου.

