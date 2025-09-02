Guillermo del Toro: Σε δημοπρασία οι γοτθικοί «θησαυροί» του σκηνοθέτη (video)

Επί δεκαετίες, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro), συγκέντρωνε μια εκπληκτική συλλογή έργων τέχνης και αντικειμένων που καθρεφτίζουν τις γοτθικές του εμμονές.

Στον θησαυρό του που ο ίδιος εύστοχα ονόμασε «Bleak House» («Ζοφερός Οίκος»), περιλαμβάνονται περίπου 10.000 μοναδικά κομμάτια, από φιγούρες μαγείας και επιστημονικής φαντασίας μέχρι μορφές εμπνευσμένες από αρχαίους μύθους και ιστορίες τρόμου.

Ωστόσο οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες αποτέλεσαν το έναυσμα για να αποφασίσει ο βραβευμένος δημιουργός να αποχωριστεί μέρος αυτού του θησαυρού.

«Αυτή η δύσκολη κατάσταση με έκανε να συνειδητοποιήσω το απίστευτο μέγεθος της συλλογής και την ευθύνη να μοιραστώ αυτόν τον προσεκτικά επιμελημένο θησαυρό με άλλους, οι οποίοι ίσως αποδεχθούν τον όρκο να διασώσουν αυτά τα κομμάτια πολιτισμού και ομορφιάς για τις επόμενες γενιές», σημείωσε ο ντελ Τόρο.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η Heritage Auctions, στο πλαίσιο μιας δημοπρασίας που θα γίνει σε τρία μέρη, θα προσφέρει μια επιλογή από τον θησαυρό του Μεξικανού σκηνοθέτη.

«Η συλλογή του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είναι κάτι που δεν έχουμε διαχειριστεί ποτέ στο παρελθόν» ανέφερε σε δήλωσή του ο Joe Maddalena, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του οίκου.

«Δεν είναι απλώς αναμνηστικά — είναι το οπτικό και συναισθηματικό DNA μιας μοναδικής δημιουργικής δύναμης. Κάθε κομμάτι σε αυτή τη δημοπρασία προσφέρει ένα παράθυρο στην καρδιά και στο μυαλό ενός αληθινού δημιουργού», συμπλήρωσε.

Στα αντικείμενα της πρώτης δημοπρασίας περιλαμβάνονται αυθεντικά έργα τέχνης, σχέδια, κινηματογραφικά σκηνικά, μακέτες και κόμικς. Όλα αντικατοπτρίζουν την διαχρονική ενασχόληση του σκηνοθέτη με το μακάβριο, αλλά και το έργο του σε ταινίες, όπως τα «Pan’s Labyrinth» (2006) και «The Shape of Water» (2017).

Πριν από τη δημοπρασία, ο οίκος θα παρουσιάσει τα αντικείμενα στη γκαλερί του στο Μπέβερλι Χιλς από τις 11-12, 15-19 και 22-25 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο και τρίτο μέρος της πώλησης θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη και τον χειμώνα του 2026 αντίστοιχα, σύμφωνα με το Αrtnet.

