Το topontiki.gr στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας: «Βραβεύουν (και) τις ξανθές όταν γεράσουν»

Το ασφυκτικό πρόγραμμα και η αφόρητη υγρασία δεν αρκούν. Χρειάζεται να προστεθούν, το πλήθος των διαπιστευμένων, οι ουρές για έναν καφέ και η επίδραση του παγκόσμιου ανταγωνισμού για να είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στον μικρόκοσμο του Φεστιβάλ.

Δύο παλιόφιλοι, για παράδειγμα, γείτονες από χρόνια στα «ορεινά» των δημοσιογραφικών προβολών, διαπληκτίζονται μ’ αφορμή την επίθεση του Τζιμ Τζάρμους στην διαδικτυακή πλατφόρμα ταινιών τέχνης MUBI εξαιτίας της αμφιλεγόμενης διαπλοκής της με εταιρεία κατασκευής όπλων που προορίζονται για το Ισραήλ. Προ διμήνου, σαράντα σκηνοθέτες μ’ επικεφαλής τον Άκι Καουρισμάκι απαιτούσαν μ´ ανοιχτή επιστολή τους σχετικές διευκρινίσεις. Πού σταματούν, αλήθεια, οι κάθε λογής πόλεμοι;

Ο Τζιμ Τζάρμους στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας

Σίγουρα, ο παλιός, αγγελικά πλασμένος κόσμος μας έχει καταρρεύσει οριστικά και η φετινή Μόστρα θαρρείς έχει αναλάβει να μετρήσει επακριβώς τον αριθμό των επιμέρους καταστροφών. Μιαν από τις πλέον ορατές, την οικογενειακή συγκεκριμένα, επιλέγει ο ο Τζάρμους για το τρίπτυχο “FATHER MOTHER BROTHER SISTER”, σχολιάζοντας την θεμελιώδη αλλαγή στον πυρήνα των δυτικών κοινωνιών, από την επαρχία των ΗΠΑ ως το Παρίσι και το Δουβλίνο, όπου κι εκτυλίσσεται το καλύτερο μονόπρακτο του τρίπτυχου. Η συγγραφέας μητέρα (Σαρλότ Ράμπλινγκ) υποδέχεται τις δύο τόσο διαφορετικές κόρες της, την συντηρητική υπάλληλο (Κέιτ Μπλάνσετ) και την αντισυμβατική αδερφή της (Βίκι Κρίπς) για το κυριακάτικο τσάι. Πολύμηνο χάσμα, μυστικά και ψέματα, αμήχανες σιωπές, λεπτή ειρωνεία, νότες μελαγχολικές, θρίαμβος του μινιμαλισμού.

Σαν η συμμετοχή του πρωτοπαλίκαρου του ανεξάρτητου σινεμά («Πέρα απ’ τον παράδεισο», «Μόνον οι εραστές μένουν ζωντανοί») στο διαγωνιστικό τμήμα να θέλει ν’ αντιπαρατεθεί στους εκπροσώπους του υπερθεάματος («Φρανκενστάιν») θυμίζοντας το πλεονέκτημα της απλότητας ή του ποιητικού ύφους. Στον αντίποδα, το κυνήγι των εντυπώσεων, η υπερβολή, ο θόρυβος κι η διόλου συμπτωματική απογοήτευση ως κοινός παρανομαστής, σε τίτλους όπως “The Testament of Ann Lee” ( για να παραστεί προφανώς η πρωταγωνίστρια Αμάντα Σέιφριντ) , “After the Hunt” ( το ίδιο για την Τζούλια Ρόμπερτς), “Smashing Machine” ( για το είδωλο των πολεμικών τεχνών Μαρκ Κερ ), και “Jay Kelly”, όπου ο Τζορτζ Κλούνι υποδύεται περίπου τον εαυτό του, τον αστέρα του Χόλιγουντ δηλαδή, που φτάνει σε κάποιο φεστιβάλ της Ευρώπης για να τιμηθεί, όμως σκοντάφτει πάνω στην υπαρξιακή του κρίση. Ύστερα από τόσα διαφημιστικά, πάντως, μοιάζει περισσότερο με κάποιον που πίνει καφέ με δηλητηριώδη ουσία και δεν ξέρει ποιό είναι το αντίδοτο.

Η Κιμ Νόβακ με το Χρυσό Λιονταρι που της έχει απονεμηθεί για την προσφορά της στον κινηματογράφο

Στη SALA GRANDE, πάντως, εξελίσσεται μια αληθινή τιμητική εκδήλωση. Ο ίδιος ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, εισηγήθηκε την απονομή του Χρυσού Λέοντα καριέρας στην Κιμ Νόβακ, εκτιμώντας τον αγώνα της γι’ ανεξαρτησία απέναντι στο ίδιο σταρ-σίστεμ που χρησιμοποίησε κυνικά πολλές σαν την Μέριλιν Μονρόε. Καθώς δεν επιτρεπόταν η συνωνυμία, η Μέριλιν Νόβακ έγινε Κιμ, κρατώντας πεισματικά το τσέχικο επίθετο της. Μια επιπλέον ξανθή και σέξι; Ίσως, αν δεν είχε επιλεγεί από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ ως πρωταγωνίστρια της καλύτερης δημιουργίας του. Το περίφημο “VERTIGO”, επιτομή της νεκροφιλίας, της χίμαιρας, του θρίλερ και της ευγενέστερης απάτης, κατάγεται από το αστυνομικό μυθιστόρημα «Ανάμεσα στους νεκρούς». Εδώ στην Ιταλία προβλήθηκε με τίτλο «Η γυναίκα που έζησε δύο φορές». Η Κιμ Νόβακ ως Μάρλεν και Τζούντι, η ηρωίδα και το φάντασμά της ταυτόχρονα. Ναι, διπλή ζωή. Μια ως αστέρι του κλασικού Χόλιγουντ μέχρι το ‘70 και μια αργότερα στο Όρεγκον όπου αποσύρθηκε ως άλλη Γκρέτα Γκάρμπο. Χειροκρότημα διαρκείας για την 92χρονη.

