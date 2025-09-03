search
ΜΟΥΣΙΚΗ

03.09.2025 12:04

Ο Roger Waters «στόλισε» τον Ozzy και ο Jack Osbourne του απάντησε να πάει να… γ@μ@θεί!

03.09.2025 12:04
ROGERSWATERS_OSBOURNES

Μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Ozzy Osbourne έδωσε τον περασμένο μήνα ο Roger Waters.

Το ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd μιλώντας τον Αύγουστο στο «The Independent Ink» έκανε μια αναφορά στον frontman των Black Sabbath ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή λίγες ημέρες νωρίτερα και δεν… μάσησε τα λόγια του.

«Ο Ozzy Osbourne, που μόλις πέθανε, ο Θεός να τον ευλογεί σε όποια κατάσταση κι αν βρισκόταν σε όλη του τη ζωή, ποτέ δεν θα μάθουμε. Αν και ήταν παντού στην τηλεόραση για… εκατοντάδες χρόνια, με την ηλιθιότητα και τις ανοησίες του. Η μουσική του; Δεν έχω καμία ιδέα. Δεν με νοιάζει καθόλου».

Και συνέχισε ο Waters: «Δεν με νοιάζουν οι Black Sabbath, ποτέ δεν με ένοιαξαν. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να δαγκώνω κεφάλια από κοτόπουλα ή ό,τι άλλο κάνουν. Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο».

Οι απαξιωτικές αναφορές προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του μοναχογιού του Ozzy, Jack Osbourne ο οποίος με τη σειρά του «στόλισε» τον Rogers με δύο stories στο Instagram και τον πρόετρεψε να πάει να γ@μ@θει!.

«Ρε (σ.σ. Roger Waters)… άντε γ…», έγραψε ο Τζακ Όσμπορν στο πρώτο story.

«Πόσο θλιβερός και εκτός πραγματικότητας έχεις καταντήσει. Ο μόνος τρόπος για να τραβήξεις πια την προσοχή είναι να ξερνάς μ@λ@κίες στον Τύπο. Ο πατέρας μου πάντα σε θεωρούσε μαλ#κ@, ευχαριστώ που τον επιβεβαίωσες».

Ο μοναχογιός των Όζι και Σάρον Όσμπορν ολοκλήρωσε το οργισμένο του μήνυμα με ένα emoji κλόουν και λίγο αργότερα επανήλθε στο Instagram για να ποστάρει το hashtag #f@ckrogerwaters.

Καλά πήγε αυτό…

