Εθνική Πινακοθήκη: Όλον τον Σεπτέμβριο εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα

Σεπτέμβριος στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Ο Σεπτέμβριος βρίσκει την ΕΠΜΑΣ γεμάτη δημιουργική ενέργεια και ποικιλία προτάσεων για μικρούς και μεγάλους. Εκπαιδευτικά προγράμματα που εμπνέουν τη φαντασία των παιδιών, θεματικές ξεναγήσεις που μας φέρνουν πιο κοντά στο έργο σπουδαίων καλλιτεχνών, αλλά και εκθέσεις που συνεχίζονται και μας καλούν να τις ανακαλύψουμε ξανά, τόσο στο Κεντρικό Κτήριο όσο και στα Παραρτήματα της ΕΠΜΑΣ. Με δράσεις που ενώνουν την τέχνη με την εμπειρία, τη γνώση με το παιχνίδι και την έμπνευση με την ανακάλυψη, αλλά και με συνεργασίες με άλλους φορείς, η #ΠινακοθήκηΜας μάς καλεί αυτό τον Σεπτέμβριο σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του πολιτισμού.

Φρόσω Ευθυμιάδη – Μενεγάκη, Ζώα των Άνδεων, 1954

Εθνική Πινακοθήκη – Κεντρικό Κτήριο

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά

Σε τρεις διαστάσεις

Ελάτε να ανακαλύψετε την αρχιτεκτονική με έναν πρωτότυπο και μοναδικό τρόπο στην ΕΠΜΑΣ! Συμμετέχοντας στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το μουσείο πραγματοποιεί, για πρώτη φορά, εργαστήρια αρχιτεκτονικής με τίτλο Σε Τρεις Διαστάσεις. Σε αυτά, τα παιδιά, ηλικίας 6-12 ετών, έχοντας αφορμή μια τρισδιάστατη μακέτα του νέου κτιρίου της Εθνικής Πινακοθήκης, θα μπορέσουν να γνωρίσουν καλύτερα τους χώρους του μουσείου, να δημιουργήσουν τη δική τους μακέτα και να εξερευνήσουν τη σχέση μεταξύ του χώρου, της κλίμακας και του μουσειολογικού σχεδιασμού. Μη χάσετε αυτή τη μοναδική δράση που συνδυάζει παιχνίδι, δημιουργικότητα και μάθηση!

Ημερομηνία: Σάββατο 27 (6-8 ετών*) & Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου (8-12 ετών*),

Ώρα: 12:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ – Μόνιμη Συλλογή

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Διεύθυνση Συντήρησης και Φυσικοχημικών Ερευνών Έργων Τέχνης της ΕΠΜΑΣ σε συνεργασία με την Ειρήνη Σάπκα, Αρχιτέκτονα και Τεχνική Σύμβουλο της ΕΠΜΑΣ και την Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγό της ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: [email protected]

*απαραίτητη η συνοδεία γονέα

Ποιος κρύβεται μέσα στο καρπούζι;

Στην ΕΠΜΑΣ έρχεται το πιο δροσερό, το πιο ζουμερό εκπαιδευτικό πρόγραμμα! Το πρόγραμμα με τίτλο Ποιος κρύβεται μέσα στο καρπούζι;, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της έκθεσης Π. Τέτσης, Η Εμμονή του Βλέμματος, ανοίγει στους μικρούς επισκέπτες μια μαγική πόρτα! Μέσα από δύο ιστορίες ̶ για μικρότερα (3-5 ετών) και μεγαλύτερα παιδιά (6-12 ετών) ̶ εμπνευσμένες από το έργο του Παναγιώτη Τέτση Νεκρή Φύση με Καρπούζια, τα παιδιά θα ενεργοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, η χαρτοκοπτική και το θεατρικό παιχνίδι!

Ελάτε να γελάσετε, να παίξετε και να ανακαλύψετε πώς κάθε καρπούζι κρύβει το αληθινό καλοκαίρι ̶ τα χρώματα, τα γέλια, τις στιγμές που μένουν για πάντα! Ετοιμαστείτε για την πιο γλυκιά και την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή δημιουργία….

Ημερομηνία: Σάββατο 13 (3-5 ετών*) & Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου (6-12 ετών*),

Ώρα: 12:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ – Μόνιμη Συλλογή

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, Μουσειοπαιδαγωγό της ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: [email protected]

Κόστος συμμετοχής : 8€ οι ενήλικες

*απαραίτητη η συνοδεία γονέα

Όπυ Ζούνη (Σαρπάκη), Αντανακλάσεις, 1982

Θεματικές Ξεναγήσεις για το κοινό – Κεντρικό Κτήριο

Γνωρίζοντας τον Παναγιώτη Τέτση

Σε συνέχεια του κύκλου των θεματικών ξεναγήσεων θα επισκεφθούμε γωνιές της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσα από το βλέμμα του Παναγιώτη Τέτση στην περιοδική έκθεση του μουσείου με τίτλο Π. Τέτσης, Η Εμμονή του Βλέμματος. Από την εμβληματική Λαϊκή αγορά της οδού Ξενοκράτους με τον έντονο χρωματισμό έως τα σκιερά πεύκα της Ύδρας, θα ταξιδέψουμε και θα γνωρίσουμε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους του 20ού αιώνα.

Τέτσης Παναγιώτης, Τα δέντρα

Ημερομηνία: Σάββατο 6 & 13 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 12:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ – Μόνιμη Συλλογή

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Μαρίνα Τομαζάνη, Ιστορικός τέχνης & Επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: [email protected]

Περιοδικές εκθέσεις που συνεχίζονται

Παναγιώτης Τέτσης – Η εμμονή του βλέμματος



Ξεναγήσεις από την επιμελήτρια της έκθεσης: Τετάρτη 10,17 & 24 Σεπτεμβρίου στις 18:00 (Δεν απαιτείται κράτηση θέσης)

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ, Σημείο συνάντησης: Είσοδος της έκθεσης, όροφος: -2

Επιμέλεια: Έφη Αγαθονίκου, Διευθύντρια Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού της ΕΠΜΑΣ

Διάρκεια έκθεσης: Απρίλιος – Οκτώβριος 2025Francisco Goya, Los Caprichos – Μόνιμη Συλλογή



Η Σαγήνη του Αλλόκοτου – Ενδιάμεσος Χώρος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



Μουσείο Καπράλου – Αίγινα

Η ΕΠΜΑΣ συμμετέχει στο 16ο Aegina Fistiki Fest, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας, με την πραγματοποίηση από την Αρετή Πηγιαδίτη, ιστορικό της τέχνης και υπεύθυνη του Παραρτήματος Αίγινας της ΕΠΜΑΣ-Μουσείου Χρήστου Καπράλου, των εξής δράσεων:

· Εκπαιδευτικό πρόγραμμα-εικαστικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών με τίτλο Στο φως της Αίγινας σμιλεμένα από τον Χρήστο Καπράλο…., το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30-12:00.

· Ξενάγηση στο σπίτι-εργαστήριο του γλύπτη Χρήστου Καπράλου, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00-12:00.



Δηλώσεις συμμετοχής: [email protected]



Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης



Ανοιχτές Ξεναγήσεις στην Έκθεση: Έφη Στρούζα: Ένα νέο ταξίδι

Η έκθεση, μέσα από οκτώ θεματικές ενότητες, παρουσιάζει το θεωρητικό, τεχνοκριτικό και επιμελητικό έργο της ιστορικού και κριτικού τέχνης Έφης Στρούζα, φωτίζοντας κομβικές στιγμές της πορείας της κυρίως μέσα από το πλούσιο αρχείο της, ευγενική παραχώρηση της οικογένειας, από το 2019, στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ΙΣΕΤ).Η έκθεση περιλαμβάνει πρωτότυπο αρχειακό υλικό, επιδιώκοντας να προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες, τους προβληματισμούς και τις θέσεις της Στρούζα γύρω από την τέχνη. Το αρχείο της είναι μια πολύτιμη πηγή για την κατανόηση της επιμελητικής και κριτικής παραγωγής των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, το αρχειακό αυτό «ταξίδι» δεν περιορίζεται σε μια απλή αναδρομή, αλλά ανοίγει έναν διαρκή διάλογο με την ιστορία, προσφέροντας έναν τρόπο να αναστοχαστούμε και να κατανοήσουμε τον σύγχρονο πολιτισμό.



Ημερομηνίες: Πέμπτη, 18 & 25 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 18.00

Η είσοδος στην έκθεση και στις ξεναγήσεις είναι δωρεάν





Εθνική Γλυπτοθήκη

Συνεχίζεται η έκθεση:

Η ΦΑΡΜΑ



Παράρτημα ΕΠΜΑΣ – Ναύπλιο



Συνεχίζονται οι εκθέσεις:Ελευθερία, Αναδρομική έκθεση της Μαρίας Φιλοπούλου



Θάλασσα, ζείδωρος πνοή – Παλιό Τελωνείο Ναυπλίου



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ – Ίχνη παρουσίας

