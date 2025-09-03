search
ΘΕΑΤΡΟ

03.09.2025 09:41

Η σκηνή στο Θέατρο Αλκμήνη γεμίζει καρέκλες για τους καλεσμένους από τις 4 Οκτωβρίου: «Οι Καρέκλες» του Ιονέσκο για δεύτερη σεζόν

03.09.2025 09:41
8Karekles_Marilena_Anastasiadou_Photography

2ος Κύκλος Παραστάσεων . «Οι Καρέκλες» , Ευγένιος Ιονέσκο. ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ – Σκηνή Intermedia

Από 4 Οκτωβρίου 2025 Κάθε Σάββατο, στις 18:30

Ένα ζευγάρι ζει απομονωμένο σε έναν φάρο ενός εγκαταλελειμμένου νησιού. Θέλουν να μεταδώσουν ένα μήνυμα στους καλεσμένους τους, για τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στη ζωή τους. Ο άντρας, καθώς πιστεύει πως δεν είναι καλός ομιλητής, έχει καλέσει έναν επαγγελματία για να αναλάβει την ομιλία της ζωής του.

Η σκηνή γεμίζει καρέκλες για τους καλεσμένους…

Ένα έργο του Ιονέσκο που διαπραγματεύεται τη μοναξιά, την απομάκρυνση των ανθρώπων και την ανάγκη τους για πραγματική και ουσιαστική επικοινωνία… Το κενό και το τίποτα που νιώθουν οι άνθρωποι… η διαρκής προσπάθειά τους να βρουν τρόπο και λόγο να ζήσουν.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουφάκης

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνικά: David Negrin

Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Μουσική σύνθεση: Πηνελόπη Μπεκιάρη

Δραματουργική επιμέλεια: Ελιάνα Περηφάνου

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιάννης Δουράτσος

Φωτογραφίες: Μαριλένα Αναστασιάδου

ΔΙΑΝΟΜΗ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ):

Γριά(Σεμίραμις) : Βάλια Φιλιάγκου | Γέρος: Νίκος Κουφάκης | Ομιλητής: Γιάννης Δουράτσος

INFO

Θέατρο Αλκμήνη (Αλκμήνης 8-12, Πετράλωνα, Τ.: 210 3428650)

Κάθε Σάββατο, στις 18.30 | Διάρκεια : 70’ (χωρίς διάλειμμα)

