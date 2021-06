Η είδηση είδε το φως της δημοσιότητας μέσω ενός βίντεο που ο Roger Waters (Ρότζερ Γουότερς) μιλάει σε μια ειδική εκδήλωση για τα δικαιώματα του ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ (Julian Assange)

Ο ιδρυτής του Facebook, Mark Zuckerberg (Μαρκ Ζούκερμπεργκ), σχεδιάζει μια νέα διαφημιστική καμπάνια για το Instagram και θεώρησε ότι το «Another Brick In The Wall, Part 2» των Pink Floyd ταιριάζει απόλυτα ως soundtrack. Παρά το «τεράστιο χρηματικό ποσό» που ήταν διατεθειμένος να προσφέρει ο γνωστός επιχειρηματίας για τα δικαιώματα του τραγουδιού, ο Roger Waters (Ρότζερ Γουότερς) απάντησε: «Άντε γ@#ου αποκλείεται».

Η είδηση είδε το φως της δημοσιότητας μέσω ενός βίντεο που ο διάσημος μουσικός μιλάει σε μια ειδική εκδήλωση, αφιερωμένη στην εκστρατεία που γίνεται για την απελευθέρωση του ιδρυτή του WikiLeaks, Julian Assang (Τζούλιαν Ασάνζ), ο οποίος συνελήφθη το 2019 μετά την ανάκληση του ασύλου του από την κυβέρνηση του Εκουαδόρ. «Το αναφέρω μόνο γιατί αυτό είναι μία ύπουλη κίνηση εκ μέρους τους, να κατακτήσουν τα πάντα. Δεν θα γίνω μέρος αυτής της αηδίας, Ζούκερμπεργκ».

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo June 12, 2021

Αργότερα, ο Roger Waters διάβασε και ένα μέρος από την επιστολή που του έστειλε ο ιδρυτής του Facebook. Σε αυτή εξηγούσε γιατί θεωρεί ότι το «Another Brick In The Wall, Part 2» ταιριάζει σε αυτό που έχει στο μυαλό του για τη διαφήμιση. «Πιστεύουμε ότι το βασικό συναίσθημα αυτού του τραγουδιού είναι ακόμα τόσο διαδεδομένο και απαραίτητο σήμερα, που ειλικρινά μιλάει για το πόσο διαχρονικό είναι πραγματικά το έργο σας».

Παράλληλα, ο Waters αναφέρθηκε στο «FaceMash», την εφαρμογή που είχε δημιουργήσει ο Zuckerberg, όταν σπούδαζε στο Χάρβαρντ, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να «βαθμολογούν» τα κορίτσια. «Επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν το Facebook και το Instagram ακόμη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από ό, τι είναι ήδη. Έτσι μπορεί να συνεχίσει να λογοκρίνει όλους μας σε αυτό το δωμάτιο και να αποτρέψει την αποκάλυψη αυτής της ιστορίας για τον Τζούλιαν Ασάνζ».

Another Brick in the Wall: Το εμβληματικό τραγούδι των Pink Floyd

Το «Another Brick in the Wall» των Pink Floyd είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Καθένα από αυτά, έχει παρόμοιο ρυθμό και στιχουργική δομή, ενώ παρουσιάζει μία άνοδο της έντασης, από την λύπη του πρώτου μέρους στην αντίδραση του δευτέρου και την οργή του τρίτου.

Στις αρχές του 1980, το single ανέβηκε στην κορυφή του Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέμεινε εκεί για τέσσερις εβδομάδες. Επίσης, έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο Γκράμι, χάνοντας τελικά από το «Against the Wind» του Μπομπ Σίγκερ. Στην Μεγάλη Βρετανία, πούλησε 340.000 αντίτυπα μέσα σε πέντε ημέρες και παρέμεινε στο νούμερο ένα για πέντε εβδομάδες, πουλώντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε διάστημα δύο μηνών. Παράλληλα, σκαρφάλωσε στην κορυφή των τσαρτ στη Γερμανία, το Ισραήλ, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Νότια Αφρική, την Ελβετία, τη Σουηδία, τον Καναδά, την Αυστρία και την Ιρλανδία.

Ριάνα: Ένα… αποκαλυπτικό κολάν στη συλλογή της διχάζει το κοινό (Video/Photo)

Χρήστος Θηβαίος: «Οι γιοι μου ακούν και trap» (Video)

Αντζελίνα Τζολί: Γιόρτασε μαζί με τον πρώην σύζυγό της τα γενέθλιά του (Video)