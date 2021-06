‘Ενα κολάν αρκετά διαφορετικό από αυτά που έχουν συνηθίσει οι περισσότερες γυναίκες κυκλοφόρησε ως μέρος της συλλογής εσωρούχων και loungewear της διάσημης τραγουδίστριας Ριάνα.

Πρόκειται για ένα ψηλόμεσο κολάν που από μπροστά μοιάζει με αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά. Ωστόσο, στο πίσω μέρος σημαντικές λεπτομέρειες το διαφοροποιούν αρκετά, καθώς έχει ανοιχτό καβάλο και διαθέτει ένα τεράστιο άνοιγμα το οποίο αφήνει σε κοινή θέα μεγάλο μέρος των γλουτών.

Το αντισυμβατικό κομμάτι που όπως αναφέρει στην περιγραφή του προορίζεται για «βραδιές χαλάρωσης στη σπίτι», πωλείται στο site της σειράς Savage X Fenty της γνωστής τραγουδίσριας, έναντι 49,95 δολαρίων.

«Μπορει κάποιος στην Fabletics να μου εξηγήσει τι είναι αυτό;» ήταν το ερώτημα που έθεσε η TikToker @fathermarge σε ανάρτησή της, δείχνοντας το αποκαλυπτικό κολάν.

Are you savage enough to pull these #Rihanna leggings off? 🤔 #NightlyPop #SavageXFenty @HunterMarch @MzGossipGirl @LoniLove pic.twitter.com/HARUywlkBe

Το post έγινε σύντομα viral τόσο στην πλατφόρμα όσο και σε άλλα social media, με αρκετούς να σπεύδουν να σχολιάσουν χιουμοριστικά το κολάν, απορώντας πώς εγκρίθηκε η κυκλοφορία του.

I love Rihanna, but these Fenty gym leggings are trashhhhhhh 😫😫😫



One two deadlift/squat and people will see what you ate for lunch 😭😭😭 pic.twitter.com/74br9RMsp1