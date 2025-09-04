Φεστιβάλ Βενετίας: Standing ovation 22 λεπτών στη «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ»

Μια συγκλονιστική νέα ταινία για ένα πεντάχρονο κορίτσι που σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα πέρυσι, έλαβε επευφημίες 22 λεπτών μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Τετάρτη.

Η ταινία «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», σε σκηνοθεσία του Τυνήσιου σκηνοθέτη Καουθέρ Μπεν Χάνια, είχε περιγραφεί από τους κριτικούς ως «η πιο δυναμική και επείγουσα συμμετοχή του φετινού φεστιβάλ». Άφησε μεγάλο μέρος του κοινού και πολλούς δημοσιογράφους να κλαίνε με λυγμούς κατά την πρώτη προβολή της.

Η ταινία ανασυνθέτει το τελευταίο, ξέφρενο τηλεφώνημα της Χιντ Ρατζάμπ, η οποία τον Ιανουάριο του 2024 παγιδεύτηκε στα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου στη βόρεια Γάζα, περιτριγυρισμένη από τα πτώματα των θείων της και τεσσάρων νεαρών ξαδέρφων της.

Κρυμμένη κάτω από ένα κάθισμα και η μόνη που ήταν ακόμα ζωντανή, η Χιντ κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Ωστόσο, το παιδί και οι γιατροί που το αναζητούσαν σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ανακοινώσει επίσημη έρευνα για την υπόθεση.

Ο Μπεν Χάνια είπε: «Όταν άκουσα για πρώτη φορά τη φωνή της Χιντ Ρατζάμπ, υπήρχε κάτι πέρα ​​από τα λόγια της. Ήταν η φωνή της ίδιας της Γάζας που ζητούσε βοήθεια – και κανείς δεν μπορούσε να την φτάσει».

Η ταινία κάνει ανατριχιαστική χρήση των πραγματικών τηλεφωνικών ηχογραφήσεων της Χιντ, αλλά αφηγείται την ιστορία μέσα από μια δραματοποιημένη ομάδα της Ερυθράς Ημισελήνου που προσπαθεί να συντονίσει τη διάσωσή της.

Σε δήλωσή της εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας δημιουργίας της ταινίας, η ηθοποιός Saja Kilani δήλωσε: «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ δεν χρειάζεται την υπεράσπισή μας. Αυτή η ταινία δεν είναι γνώμη ή φαντασίωση. Βασίζεται στην αλήθεια.

«Η ιστορία της Χιντ κουβαλάει το βάρος ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι μόνο δική της. Η φωνή της είναι μία από τις 19.000 φωνές που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα μόνο τα τελευταία δύο χρόνια».

«Είναι η φωνή κάθε μητέρας, πατέρα, γιατρού, δασκάλου, καλλιτέχνη, δημοσιογράφου, εθελοντή, διασώστη, ο καθένας με το δικαίωμα να ζει, να ονειρεύεται, να υπάρχει με αξιοπρέπεια, κι όμως όλα αυτά κλάπηκαν μπροστά σε μάτια που δεν ανοιγοκλείνουν. Και αυτές είναι μόνο οι φωνές που γνωρίζουμε. Πέρα από κάθε αριθμό βρίσκεται μια ιστορία που δεν ειπώθηκε ποτέ».

Ο Motaz Malhees, ένας Παλαιστίνιος ηθοποιός από την Τζενίν, είπε: «Όταν ήμουν 10 ετών, έζησα αυτή τη ζωή. Το άκουσμα της φωνής της Χιντ με γύρισε κατευθείαν πίσω στην παιδική μου ηλικία. Ένιωθα σαν να είχα πεθάνει χίλιες φορές. Αυτό δεν ήταν υποκριτική. Αυτή ήταν η ζωή μου».

Η μητέρα της Χιντ, Γουίσαμ Χαμάντα, είπε ότι ήλπιζε ότι η ταινία θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου.

«Όλος ο κόσμος μας άφησε να πεθαίνουμε, να πεινάμε, να ζούμε με φόβο και να εκτοπιζόμαστε βίαια χωρίς να κάνουμε τίποτα», δήλωσε η Χαμάντα στο AFP τηλεφωνικά από την πόλη της Γάζας, όπου ζει με τον πεντάχρονο γιο της.

Οι Μπραντ Πιτ, Τζόναθαν Γκλέιζερ, Χοακίν Φίνιξ και Αλφόνσο Κουαρόν είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί του δράματος. Ο Φίνιξ και η Ρούνι Μάρα, η οποία συμμετείχε επίσης στο έργο ως εκτελεστική παραγωγός, βρέθηκαν στη Βενετία και αγκάλιασαν το καστ μετά την πρεμιέρα.

Διαβάστε επίσης:

Χαμός για τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην… ουρά για εισιτήρια

Νίκος Πορτοκάλογλου: Εκτάκτως στο χειρουργείο μετά από αδιαθεσία – Αναβάλλονται συναυλίες του

«Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»: Ο Benoit Blanc «αντιμέτωπος» με μυστήριο πίστης και λογικής (photos/video)