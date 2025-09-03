Χαμός για τη συναυλία  του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην… ουρά για εισιτήρια

Πανικός επικρατεί στο διαδίκτυο μεταξύ των θαυμαστών του ΛΕΞ, μετά την ανακοίνωση του ράπερ ότι θα πραγματοποιήσει συναυλία στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram.

H νέα συναυλία του ράπερ θα πραγματοποιηθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου.

Η ζήτηση για εισιτήρια είναι ήδη μεγάλη, καθώς η ουρά αναμονής ξεπερνά τα 39.000 άτομα.





Πάντως, το Καυταντζόγλειο στάδιο χωράει περίπου 30.000 άτομα.

