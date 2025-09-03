Χαμός για τη συναυλία  του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην… ουρά για εισιτήρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πανικός επικρατεί στο διαδίκτυο μεταξύ των θαυμαστών του ΛΕΞ, μετά την ανακοίνωση του ράπερ ότι θα πραγματοποιήσει συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
Η ανακοίνωση έγινε μέσα από βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram.
H νέα συναυλία του ράπερ θα πραγματοποιηθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου.
Η ζήτηση για εισιτήρια είναι ήδη μεγάλη, καθώς η ουρά αναμονής ξεπερνά τα 39.000 άτομα.
Πάντως, το Καυταντζόγλειο στάδιο χωράει περίπου 30.000 άτομα.
Διαβάστε επίσης:
Η Salma Hayek έγινε 59 – Η εορταστική φωτογραφία με μαγιο στο Instagram
Kevin Costner: Η νέα του σύντροφος είναι… ίδια η πρώην του (photos)
Claudia Schiffer: «Χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα» – Νέα ανάρτηση από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.