LIFESTYLE

03.09.2025 19:41

Χαμός για τη συναυλία  του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην… ουρά για εισιτήρια

03.09.2025 19:41
lex synavlia 009- new

Πανικός επικρατεί στο διαδίκτυο μεταξύ των θαυμαστών του ΛΕΞ, μετά την ανακοίνωση του ράπερ ότι θα πραγματοποιήσει συναυλία στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram.

H νέα συναυλία του ράπερ θα πραγματοποιηθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου.

Η ζήτηση για εισιτήρια είναι ήδη μεγάλη, καθώς η ουρά αναμονής ξεπερνά τα 39.000 άτομα.



Πάντως, το Καυταντζόγλειο στάδιο χωράει περίπου 30.000 άτομα.

