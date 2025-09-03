Claudia Schiffer: «Χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα» – Νέα ανάρτηση από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα ανέβασε στο Instagram η Κλόντια Σίφερ.
Το τελευταίο διάστημα, η Κλόντια Σίφερ αναρτά συχνά, στιγμιότυπα από τις διακοπές της στη χώρα μας.
Στη νέα ανάρτηση που έκανε το 55χρονο μοντέλο, δημοσίευσε φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει ξαπλωμένη στον καναπέ δίπλα στην πισίνα, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε κι ένα στιγμιότυπο από το ξενοδοχείο αλλά και ένα γατάκι.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Κλόντια Σίφερ έγραψε: «Χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα με φίλους».
