Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50 – 50» λέει ο πατέρας του

Συγκινημένος, ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου μίλησε για τον δύσκολο αγώνα που συνεχίζει να δίνει ο ηθοποιός στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη πριν από λίγους μήνες.

«Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμά του γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι. Είναι μεγάλη η ζημιά που πάθαμε. Το επεισόδιο του Στάθη ήταν και είναι πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη», είπε ο πατέρας του ηθοποιού, μιλώντας στο Power Talk.

«Έσπασε το αγγείο και γέμισε το κεφάλι αίματα. Βάλαμε τους καλύτερους γιατρούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν 100% το αίμα – απορρόφησαν ένα 50-60%. Αυτό που έχει μείνει, δεν τον αφήνει να ξυπνήσει», συνέχισε.

«Ο Στάθης θα επανέλθει αφού η Παναγία τον έσωσε, θα τον επαναφέρει είμαι σίγουρος. Του μιλάω καθημερινώς στο τηλέφωνο και όταν το κάνω, αλλάζει όψη το πρόσωπό του και τα μάτια του και δακρύζει. Πάει να πει ότι ακούει. Κάνουμε τα πάντα, εγώ η γυναίκα μου, η κόρη μου, η νύφη μου να επαναφέρουμε τον Στάθη…» είπε ο πατέρας του, βαθιά συγκινημένος.

