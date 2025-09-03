search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

03.09.2025

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

03.09.2025 08:54
vasokazantzidi

Για τα τελευταία χρόνια του Στέλιου Καζαντζίδη και τον ρόλο που έπαιξε στην αλλαγή της συμπεριφοράς του ο καρκίνος, μίλησε η Βάσω Καζαντζίδη.

«Πιστεύω ότι όλα, ό,τι κι αν δημιουργήθηκε, ήταν πρόβλημα της ασθένειας του. Δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Το λέω για πρώτη φορά, ήταν πρόβλημα της αρρώστιας του. Γιατί αυτό δεν εξελίχθηκε μέσα σε έναν χρόνο. Οι γιατροί μας είπαν “για να έχεις δέκα όγκους μέσα στον εγκέφαλο, σαν να ήταν μπαλάκι του πινγκ πονγκ, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη”. Κάποια στιγμή, ήταν στον εγκέφαλο και είχε επηρεαστεί», είπε χαρακτηριστικά η χήρα του, μιλώντας στο Στούντιο 4.

«Του έλεγα “Στέλιο, σε παρακαλώ, θα το μετανιώσεις αργότερα, δεν είναι σωστό”. Όχι για ένα συγκεκριμένο, που υπονοούμε όλοι, αλλά διάφορα πράγματα. Εκείνη την περίοδο έβλεπα όμως έναν διαφορετικό Στέλιο, του έφταιγε το κάθε τι. Μου εξήγησε μετά ο γιατρός ότι “αν πέσει τώρα η βελόνα δεν θα την ακούσεις, ο Στέλιος όμως θα την ακούσει σαν να είχε χτυπήσει 1000 φορές”. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό και ήθελε έναν ειδικό χειρισμό, σαν να αντιμετώπιζα ένα παιδί», πρόσθεσε.

«Σήμερα, λοιπόν, βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα. Τα τελευταία 2 χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Ο γιατρός μού εξήγησε ότι κάτι συμβαίνει. Και μετά όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και είχε 10 όγκους στον εγκέφαλο, μου είπε… στο είχα πει», ανέφερε ακόμα η Βάσω Καζαντζίδη.

