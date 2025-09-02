Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το παράπονό του εξέφρασε ο Ντουέιν Τζόνσον, στη σκιά των διθυραμβικών κριτικών για την ερμηνεία στη νέα του ταινία The Smashing Machine, όπου υποδύεται τον πρώην πρωταθλητή του UFC Μαρκ Κερ. «Είχα τυποποιηθεί σε ρόλους αστέρα της δράσης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζόνσον, ο οποίος είναι και επαγγελματίας παλαιστής.
Ο 53χρονος ηθοποιός, που εμφανίστηκε προ ημερών αισθητά αδυνατισμένος, δήλωσε ότι έχει μια «φλογερή επιθυμία» να κάνει ένα διαφορετικό είδος φιλμ, μετά από χρόνια όπου ήταν σταρ σε blockbuster ταινίες.
Θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ της καριέρας του για τον ρόλο του στην ταινία The Smashing Machine, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
Ο Τζόνσον είπε ότι ο ρόλος ως Μαρκ Κερ στην ταινία «σίγουρα άλλαξε τη ζωή του», προσθέτοντας ότι η μεταμόρφωση αυτή ήταν κάτι που «ήταν πραγματικά παθιασμένος να κάνει».
Είπε στους δημοσιογράφους: «Φοβόμουν να μπω σε βαθιά, έντονα και ανεπιτήδευτα πράγματα μέχρι τώρα, μέχρι που είχα αυτή την ευκαιρία να κάνω αυτό (να παίξει τον Κερ)».
