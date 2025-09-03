Λάμπρος Κωνσταντάρας: Νέα συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του – «Ακόμα σε περιμένουμε σπίτι…»

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας προχώρησε σε μια νέα συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του πατέρα του, Δημήτρη.

«9 ημέρες και ακόμα σε περιμένουμε σπίτι, αν και ξέρω ότι δεν θα ‘ρθεις. Αλλά εμείς σε περιμένουμε. Όπως κάνουν όλοι. Μου τραγούδησες για 46η και τελευταία φορά φέτος το happy birthday και το απόλαυσα, γιατί αναρωτιόμουν πόσες ακόμα τέτοιες στιγμές θα υπάρξουν» εξομολογήθηκε, αρχικά, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη λεζάντα με την οποία και συνόδευσε την τρυφερή εικόνα από τα γενέθλια του.

«Και δεν θα υπάρξει άλλη φορά που ο μπαμπάς μου θα με πάρει 00:01 να μου πει «Χρόνια πολλά». Ας είναι… άλλοι δεν είχαν ούτε τις μισές» πρόσθεσε.

«Χαίρομαι γιατι την κράτησα στη μνήμη μου, δευτερόλεπτο – δευτερόλεπτο. Μπαμπά, U did it your way» κατέληξε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

