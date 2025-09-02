Ελένη Μενεγάκη: Συνεχίζει τις διακοπές της στην Άνδρο – Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες και με τον Μάκη Παντζόπουλο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, που μάλλον συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο μοιράστηκε η Ελένη Μενεγάκη με τους ακολούθους της στο Instagram.
Η Ελένη Μενεγάκη εμφανίζεται να ποζάρει μπροστά σε διάφορα σημεία και παραλίες της Άνδρου, ενώ σε πολλές από τις φωτογραφίες, στο πλευρό της βρίσκεται ο Ματέο Παντζόπουλος.
Η Άνδρος αποτελεί αγαπημένο προορισμό διακοπών και για τους δύο, αφού εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύζυγός της.
Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Καλοκαίρι, θάλασσα, οικογένεια, ήλιος, χαρά και απέραντη αγάπη!!».
