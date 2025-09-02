search
02.09.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

02.09.2025

Ελένη Μενεγάκη: Συνεχίζει τις διακοπές της στην Άνδρο – Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες και με τον Μάκη Παντζόπουλο

02.09.2025 21:24
menegaki andros 8876- new

Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, που μάλλον συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο μοιράστηκε η Ελένη Μενεγάκη με τους ακολούθους της στο Instagram.

Η Ελένη Μενεγάκη εμφανίζεται να ποζάρει μπροστά σε διάφορα σημεία και παραλίες της Άνδρου, ενώ σε πολλές από τις φωτογραφίες, στο πλευρό της βρίσκεται ο Ματέο Παντζόπουλος.

Η Άνδρος αποτελεί αγαπημένο προορισμό διακοπών και για τους δύο, αφού εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύζυγός της.

 Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Καλοκαίρι, θάλασσα, οικογένεια, ήλιος, χαρά και απέραντη αγάπη!!».

Δείτε τις φωτογραφίες:

