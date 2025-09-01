search
01.09.2025
TRAVEL

01.09.2025

Άνδρος, το «ανέγγιχτο νησί της Ελλάδας»

01.09.2025 09:35
«Αφήστε πίσω σας την μαζικότητα και τις παράλογες τιμές άλλων νησιών και προτιμήστε την Άνδρο για τις διακοπές σας» παροτρύνει η Daily Mail τους εκατομμύρια αναγνώστες της μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα που «υμνεί» το ελληνικό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου που επισκέφτηκε πρόσφατα το «ανέγγιχτο νησί της Ελλάδας» μετά από πρόσκληση του Δήμου Άνδρου:

«Η Άνδρος αποτελεί ένα πραγματικό καταφύγιο ανάμεσα σε υπερκορεσμένα νησιά και βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα, χωρίς όμως να έχει θυσιάσει την αυθεντικότητα της. Η Άνδρος είναι το νησί της αφθονίας με γευστικές ντομάτες, φρέσκα θαλασσινά, πολλά εδέσματα και πικάντικα τοπικά τυριά. Χωρίς υπερχρεώσεις και παραλογισμούς παρέχει ένα μεγάλο εύρος επιλογών από νόστιμή σπιτική κουζίνα μέχρι γαστρονομία υψηλών προδιαγραφών. Το Γαύριο έχει μια γοητευτική και ταυτόχρονα ελαφρώς ατημέλητη όψη, το Κόρθι προσφέρει την αίσθηση πως βρίσκεται στην “άκρη του κόσμου” θυμίζοντας τη βόρεια Φουερτεβεντούρα στις Κανάριες Νήσους, ενώ στη Χώρα της Άνδρου ξεχωρίζουν οι βενετσιάνικες πινελιές αρχιτεκτονικής σε μια χερσόνησο που “εισβάλλει” αρμονικά σε διάφανα νερά σαν ενυδρείου. Αν και δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, το Μπατσί έχει εξαιρετική ποιότητα και δεν έχει χάσει τον χαρακτήρα του. Το νησί διαθέτει ένα πλούσιο ορεινό όγκο με το Σπήλαιο Φόρος να έχει θερμοκρασία σταθερά στους 17°C και με έναν σταλαγμίτη τριών εκατομμυρίων ετών».

Στο τέλος του άρθρου ο συντάκτης «αισθάνεται ένοχος» που προβάλλει τις ομορφιές του προορισμού συμφωνώντας πως ο λόγος που το νησί δεν έχει συνωστισμό εντοπίζεται στο πείσμα των επισκεπτών και πιστών φίλων της Άνδρου να μην θέλουν να μοιραστούν το μυστικό με άλλους ταξιδιώτες.

