TRAVEL

24.08.2025 12:40

Πόρτο Κουφό: Ο κρυμμένος παράδεισος της Σιθωνίας (Video)

24.08.2025 12:40
porto koufo sithonia halkidiki (1)

Στη νοτιοδυτική πλευρά της Σιθωνίας Χαλκιδικής βρίσκεται ένας τόπος που μοιάζει βγαλμένος από ζωγραφιά. Το Πόρτο Κουφό, ο μεγαλύτερος και ασφαλέστερος φυσικός λιμένας της Ελλάδας, συνδυάζει σπάνια φυσική ομορφιά με γαλήνη και αυθεντικότητα.

Το όνομά του προέρχεται από τη λέξη «κουφός» – δηλαδή ήσυχος, σιωπηλός – και αποδίδει απόλυτα τον χαρακτήρα του: ένας τόπος απάνεμος, προστατευμένος από τα κύματα και τον άνεμο, που μοιάζει να κρατάει μέσα του τη σιωπή της θάλασσας.

Το Πόρτο Κουφό είναι ένας φυσικός όρμος, περικλεισμένος από ψηλούς βράχους, οι οποίοι λειτουργούν σαν φυσικά τείχη. Χάρη στη γεωμορφολογία του, τα νερά του είναι πάντα ήρεμα, καθιστώντας το ιδανικό καταφύγιο για ψαρόβαρκες και σκάφη. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το λιμάνι χρησιμοποιείται ως ασφαλές αγκυροβόλιο, ενώ λέγεται ότι το γνώριζε και ο ίδιος ο Θουκυδίδης, καθώς αναφέρεται σε αυτό στα «Πελοποννησιακά».

Το μικρό χωριουδάκι που απλώνεται γύρω από τον όρμο έχει παραμείνει πιστό στον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Δεν έχει τον θόρυβο και την έντονη τουριστική ανάπτυξη άλλων περιοχών της Χαλκιδικής, γι’ αυτό και αποτελεί καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και γνήσιες εμπειρίες. Στα ταβερνάκια δίπλα στη θάλασσα θα δοκιμάσετε φρέσκα θαλασσινά, με τοπικό ούζο ή τσίπουρο, αγναντεύοντας το λιμάνι που μοιάζει με λίμνη.

Το Πόρτο Κουφό δεν είναι για όσους ψάχνουν έντονη νυχτερινή ζωή και πολυκοσμία. Είναι όμως ιδανικό για ταξιδιώτες που θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα σε πιο αυθεντική μορφή, να χαλαρώσουν και να γεμίσουν με εικόνες φυσικής ομορφιάς. Είναι ο τόπος όπου το μόνο που ακούς είναι το κύμα να σκάει απαλά και οι ψίθυροι του ανέμου στους βράχους.

