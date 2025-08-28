Κως: Βρετανικοί «ύμνοι» για το νησί του Ιπποκράτη – Ιδανικός προορισμός για τον Οκτώβριο

Η βρετανική εφημερίδα Express αποθεώνει την Κω ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για τον μήνα Οκτώβριο, υμνώντας το ήπιό της κλίμα, τις αμμώδεις παραλίες τη γαστρονομία αλλά και τα μνημεία της.

Όπως αναφέρει στο αφιέρωμα η Express:

«Με το φθινόπωρο να πλησιάζει και τις μέρες να γίνονται όλο και πιο σύντομες και δροσερές, η Κως παραμένει ένα ηλιόλουστο καταφύγιο, προσφέροντας την ιδανική απόδραση. Χτισμένη στο Αιγαίο Πέλαγος, ως μέρος των γραφικών νησιών των Δωδεκανήσων, η Κω φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες, το ευχάριστο κλίμα και την πλούσια ιστορική κληρονομιά της.

Τον Οκτώβριο, αυτό το μαγευτικό νησί έχει μέση ημερήσια θερμοκρασία 26 °C, καθιστώντας το ιδανικό μέρος για διακοπές στα τέλη της σεζόν. Με περίπου οκτώ ώρες ηλιοφάνειας κάθε μέρα και απαλό αεράκι με μέση ταχύτητα 4,1 μίλια/ώρα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα άνετο και ευχάριστο κλίμα. Αν και τον Οκτώβριο παρατηρείται μια μικρή αύξηση των βροχοπτώσεων, με μέσο όρο 55 mm για το μήνα, παραμένει κυρίως ξηρό, ειδικά στις αρχές του μήνα.

Καθώς προχωρά ο μήνας, η νεφοκάλυψη αυξάνεται σταδιακά, αλλά οι αρχές Οκτωβρίου εξακολουθούν να προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες για αδιάκοπη ηλιοφάνεια και τέλειες συνθήκες για παραλία».

Και συνεχίζει η βρετανική εφημερίδα:

«Η Κως δεν είναι γνωστή μόνο για τις εκπληκτικές παραλίες της, αλλά και για το σημαντικό ιστορικό της υπόβαθρο.

Το νησί είναι γνωστό ως η γενέτειρα του Ιπποκράτη, του αρχαίου Έλληνα γιατρού που συχνά θεωρείται ο πατέρας της ιατρικής.

Αυτό το πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο προσθέτει ένα στοιχείο γοητείας στην επίσκεψή σας, επιτρέποντάς σας να εξερευνήσετε αρχαία και ιστορικά μνημεία, ενώ παράλληλα απολαμβάνετε τη φυσική ομορφιά του νησιού».

Στη συνέχεια αναφέρεται στις παραλίες του νησιού:

«Η ακτογραμμή του νησιού διαθέτει μια ποικιλία από εκπληκτικές παραλίες, από κρυμμένους όρμους έως πολυσύχναστες αμμώδεις εκτάσεις.

Είτε σας αρέσει να απολαμβάνετε τον ήλιο στις χρυσές αμμουδιές είτε να κάνετε μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά, η Κως προσφέρει μια ποικιλία από παραλιακές εμπειρίες.

Οι ζεστές θερμοκρασίες του Οκτωβρίου εξασφαλίζουν ότι η θάλασσα παραμένει ιδανική για κολύμπι και θαλάσσια σπορ. Η επίσκεψη στην Κω εκτός σεζόν είναι μια ήσυχη εναλλακτική λύση σε σχέση με τους πολυσύχναστους καλοκαιρινούς μήνες».

Και καταλήγει:

«Με λιγότερους τουρίστες, τα δημοφιλή αξιοθέατα και οι παραλίες προσφέρουν μια πιο χαλαρή εμπειρία. Είναι η ιδανική εποχή για να εξερευνήσετε γοητευτικά μέρη όπως η πόλη της Κω με τις ζωντανές αγορές της ή να κάνετε μια γραφική πεζοπορία στην όμορφη ύπαιθρο.

Η Κως προσφέρει επίσης μια πληθώρα υπαίθριων δραστηριοτήτων. Μπορείτε να ανακαλύψετε αρχαία όπως το Ασκληπιείο, ένα ιερό αφιερωμένο στη θεραπεία και την ιατρική, ή να επισκεφθείτε τα ερείπια μεσαιωνικών κάστρων.

Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού συμπληρώνεται από την υπέροχη τοπική κουζίνα, όπου μπορείτε να απολαύσετε φρέσκα θαλασσινά και παραδοσιακά ελληνικά πιάτα».

φωτογραφίες: Shutterstock

Διαβάστε επίσης:

Πόρτο Κουφό: Ο κρυμμένος παράδεισος της Σιθωνίας (Video)

Οι 10 καλύτερες χώρες για solo travellers – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα (photos)

Ίος: Το νησί της αυθεντικότητας και της φιλοξενίας