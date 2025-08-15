Οι 10 καλύτερες χώρες για solo travellers – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα (photos)

Τα σόλο ταξίδια γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, με όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να ανυπομονούν να εξερευνήσουν τον κόσμο μόνοι τους.

Μια νέα μελέτη αποκάλυψε την καλύτερη χώρα στον κόσμο για σόλο ταξιδιώτες, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια, το κόστος φαγητού έξω και την ευκολία εύρεσης πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ιταλία, η οποία σημειώνει υψηλές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες.

Από τα εντυπωσιακά ιστορικά μνημεία της Ρώμης, μέχρι την παγκοσμίου φήμης μπολονέζ στη Μπολόνια, το Ρίμινι ή τα μονοπάτια πεζοπορίας στις Δολομίτες , οι σόλο ταξιδιώτες στην Ιταλία έχουν άφθονες επιλογές.

Δέκατη η Ελλάδα

Αμέσως μετά έρχεται η Ιαπωνία, η οποία φημίζεται ως μία από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο. Οι σόλο ταξιδιώτες μπορούν να εξερευνήσουν το Τόκιο ή να κατευθυνθούν στην Οκινάουα για παραλίες.

Η Νορβηγία συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Αν και η πρωτεύουσά της, το Όσλο, είναι από τους πιο ακριβούς προορισμούς για city break, η χώρα προσφέρει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Ευρώπης.

Με τη μακρύτερη ακτογραμμή της Ευρώπης, η Νορβηγία έχει μαγευτικές παραλίες και δίνει στους τουρίστες την ευκαιρία να δουν το Βόρειο Σέλας.

Η Ισπανία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στη λίστα. Αν και οι παραλίες της Costa del Sol είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους Βρετανούς, υπάρχουν και λιγότερο γνωστά σημεία προς ανακάλυψη.

Οι σόλο ταξιδιώτες μπορούν να επισκεφθούν το Σαν Σεμπαστιάν – τη γαστρονομική πρωτεύουσα της Ισπανίας – ή το εντυπωσιακό παλάτι Αλάμπρα στη Γρανάδα.

Η Αλβανία κατατάσσεται ως ο πέμπτος καλύτερος προορισμός για σόλο ταξιδιώτες. Η χώρα είναι ένας ανερχόμενος ευρωπαϊκός προορισμός διακοπών και μία από τις πιο οικονομικές στη λίστα.

Ο Sam Bruce, συνιδρυτής της Much Better Adventures – της εταιρείας που ανέθεσε τη μελέτη – δήλωσε: «Υπάρχουν τόσες πολλές ανεξερεύνητες γωνιές του κόσμου, κάτι που είναι εξίσου συναρπαστικό όσο και αποθαρρυντικό. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει την απόφαση για το πού να ταξιδέψει κανείς μόνος. Υπάρχει τόση έμπνευση στο διαδίκτυο, που συχνά είναι δύσκολο να ξεχωρίσει τι είναι κατάλληλο για τον καθένα».

Η Πορτογαλία κατετάγη έκτη. Η χώρα συχνά χαρακτηρίζεται ως ο πιο προσιτός οικονομικά προορισμός της δυτικής Ευρώπης, προσφέροντας παραλίες και μονοπάτια πεζοπορίας παγκόσμιας κλάσης.

Οι λάτρεις της πεζοπορίας ίσως θέλουν να κατευθυνθούν στο Νεπάλ, το οποίο καταλαμβάνει την έβδομη θέση. Αν και είναι η πατρίδα του Έβερεστ, η χώρα διαθέτει και διαδρομές κατάλληλες για περιπατητές όλων των επιπέδων.

Η λίστα της δεκάδας ολοκληρώνεται με το Μαυροβούνιο, την Ιορδανία και την Ελλάδα, ενώ λίγο μετά τη λίστα βρίσκονται το Περού, ο Καναδάς και η Γουατεμάλα.

Η δεκάδα

1. Ιταλία

2. Ιαπωνία

3. Νορβηγία

4. Ισπανία

5. Αλβανία

6. Πορτογαλία

7. Νεπάλ

8. Μαυροβούνιο

9. Ιορδανία

10. Ελλάδα

Με πληροφορίες από Daily Mail

