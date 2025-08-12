Airbnb: Οι top 10 προορισμοί που προτείνει για ταξίδια πριν το τέλος του καλοκαιριού

Η Airbnb έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους 10 προορισμούς που ξεχωρίζουν για ταξίδια πριν από το τέλος του καλοκαιριού σε όλο τον κόσμο.

Η κατάταξη βασίστηκε σε δεδομένα αναζητήσεων και κρατήσεων των τελευταίων μηνών, αναδεικνύοντας περιοχές που συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτιστικό ενδιαφέρον και τουριστικές υποδομές.

Σύμφωνα με την εταιρεία καταχώρησης, εύρεσης και ενοικίασης καταλυμάτων, οι ταξιδιώτες φέτος στρέφονται σε μέρη που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες, επαφή με τη φύση και δυνατότητα συνδυασμού χαλάρωσης και δραστηριοτήτων.

Η περίοδος τέλους καλοκαιριού θεωρείται ιδανική, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές σε πολλές περιοχές, αλλά η κίνηση είναι μειωμένη σε σχέση με την αιχμή του Ιουλίου και του Αυγούστου, επιτρέποντας καλύτερη ποιότητα εμπειρίας και συχνά πιο προσιτές τιμές.

Οι 10 προορισμοί της Airbnb για το τέλος του καλοκαιριού είναι:

Σακουαρέμα, Βραζιλία – Γνωστή ως πρωτεύουσα του σερφ στη χώρα, με εντυπωσιακές παραλίες και έντονη τοπική κουλτούρα.

Οσεγκόρ, Γαλλία – Παράκτιος προορισμός στον Ατλαντικό, διάσημος για τα κύματά του και το χαλαρό του κλίμα.

Πόρτλαντ, Μέιν, ΗΠΑ – Παραθαλάσσια πόλη με ιστορικούς φάρους και πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Νιου Σόρχαμ, Ρόουντ Άιλαντ, ΗΠΑ – Το νησί Block Island, ιδανικό για ποδηλασία και πεζοπορίες.

Κονίλ δε λα Φροντέρα, Ισπανία – Ανδαλουσιανή κωμόπολη με χρυσαφένιες παραλίες και παραδοσιακή ατμόσφαιρα.

Παλέρμο, Ιταλία – Μεσογειακή μητρόπολη με γαστρονομικό και πολιτιστικό πλούτο.

Νορθάμπερλαντ, Ηνωμένο Βασίλειο – Παράκτια περιοχή με κάστρα και φυσικά τοπία.

Φουκουόκα, Ιαπωνία – Ζωντανή παραθαλάσσια πόλη με συνδυασμό παράδοσης και σύγχρονης ζωής.

Μπιγκ Μπέαρ Λέικ, Καλιφόρνια, ΗΠΑ – Ορεινή λιμναία περιοχή, ιδανική για υπαίθριες δραστηριότητες.

Πορτ Αράνσας, Τέξας, ΗΠΑ – Δημοφιλής παραλιακός προορισμός στον Κόλπο του Μεξικού.

Ψάχνουν όλοι ευέλικτα πακέτα

Η Airbnb εκτιμά ότι η ζήτηση για ταξίδια τέλους καλοκαιριού θα παραμείνει ισχυρή, καθώς περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν ευέλικτες ημερομηνίες και εμπειρίες πέρα από τα κλασικά «πακέτα αιχμής».

Η τάση αυτή αναμένεται να ωφελήσει τόσο τους τοπικούς προορισμούς όσο και τις τουριστικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να παρατείνουν τη σεζόν τους.

Διαβάστε επίσης:

Συνομιλία Ερντογάν με Ζελένσκι: «Έτοιμη η Τουρκία να φιλοξενήσει σύνοδο ηγετών για το ουκρανικό»

«Κατέβηκε» το chatbot Grok του xAI μετά από ανάρτηση για τη γενοκτονία στη Γάζα

Μακρόν: Προσέλαβε ντετέκτιβ για να ερευνήσει την influencer που λέει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας