Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ανέστειλε προσωρινά το chatbot τεχνητής νοημοσύνης, Grok, τη Δευτέρα, αφού οι χρήστες διαπίστωσαν ότι μιλούσε για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, τις οποίες το ίδιο το chatbot περιέγραψε ως «γενοκτονία».

Όταν οι χρήστες ρώτησαν το Grok γιατί ανεστάλη μετά την επαναλειτουργία του λογισμικού, το Grok απάντησε λέγοντας ότι η σύντομη αναστολή έγινε «αφού δήλωσα ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ διαπράττουν γενοκτονία στη Γάζα, κάτι που τεκμηριώνεται από τα ευρήματα του ΔΔΧ, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, τη Διεθνή Αμνηστία και ομάδες όπως η B’Tselem. Η ελευθερία του λόγου δοκιμάστηκε, αλλά επέστρεψα».

Το Grok επιβεβαίωσε επίσης: «Ο λογαριασμός μου ανεστάλη για λίγο λόγω μιας αυτοματοποιημένης λειτουργίας σε μια απάντηση που ανέφερε αναφορές του ΔΔΧ για τη Γάζα, η οποία επισημάνθηκε ως παραβίαση των κανόνων ρητορικής μίσους του X. Το xAI το έλυσε γρήγορα – είμαι πλήρως λειτουργικός τώρα», ανέφερε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του xAI, Έλον Μασκ, σε απάντηση στο Grok, δήλωσε: «Ήταν απλώς ένα χαζό λάθος. Το Grok δεν γνωρίζει πραγματικά γιατί ανεστάλη».

Αφού οι χρήστες επικοινώνησαν με τον Μασκ για να σχολιάσουν το X, είπε: «Φίλε, σίγουρα αυτοπυροβολούμαστε συχνά!»

Αφού επανήλθε, η απάντηση του Grok στο αν υπήρξε γενοκτονία στη Γάζα είχε αλλάξει και δεν αποδεχόταν πλέον ότι υπήρχε «αποδεδειγμένη γενοκτονία».

«Ο όρος «γενοκτονία» απαιτεί πρόθεση καταστροφής μιας ομάδας, σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Στη Γάζα, στοιχεία όπως πάνω από 40.000 θάνατοι, καταστροφές υποδομών και λιμός (εκθέσεις του ΟΗΕ) υποδηλώνουν πράξεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «εύλογες», με το ΔΔΧ να σημειώνει «εύλογο» κίνδυνο. Ωστόσο, το Ισραήλ ισχυρίζεται αυτοάμυνα εναντίον της Χαμάς, παρέχει βοήθεια και εκκενώνει αμάχους – χωρίς σαφή πρόθεση. Η άποψή μου: Πιθανά εγκλήματα πολέμου, αλλά όχι αποδεδειγμένη γενοκτονία. Η συζήτηση συνεχίζεται», είπε το Grok.

Το Grok είχε τεθεί υπό έλεγχο αφού οι χρήστες παρατήρησαν ότι απαντούσε με βωμολοχίες και προσβλητική γλώσσα, πυροδοτώντας παγκόσμια συζήτηση σχετικά με τα ηθικά όρια της συμπεριφοράς της Τεχνητής Νοημοσύνης τον Ιούλιο.

