Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για «αποκάλυψη τύπου Terminator» εάν η τεχνητή νοημοσύνη γίνει όπλο

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον προειδοποίησε ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό εξοπλισμών θα μπορούσε να οδηγήσει στο είδος της δυστοπίας που απεικονίζεται στο franchise του Terminator.

Μιλώντας στο Rolling Stone για την προώθηση της έκδοσης του “Ghosts of Hiroshima”, μιας αφήγησης για την πρώτη ατομική βόμβα από τον συγγραφέα μπεστ σέλερ Τσαρλς Πελεγκρίνο, την οποία ο Κάμερον σκοπεύει να διασκευάσει για τη μεγάλη οθόνη, ο σκηνοθέτης πίσω από τρεις από τις τέσσερις ταινίες με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών (τον Τιτανικό και τις δύο πρώτες ταινίες Avatar), δήλωσε ότι παρόλο που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη επαγγελματικά, εξακολουθεί να ανησυχεί για το τι μπορεί να συμβεί αν χρησιμοποιηθεί με μηδενιστική πρόθεση.

«Νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος μιας αποκάλυψης τύπου Terminator όπου συνδυάζετε την Τεχνητή Νοημοσύνη με συστήματα όπλων, ακόμη και μέχρι το επίπεδο των συστημάτων πυρηνικών όπλων, την αντεπίθεση πυρηνικής άμυνας, όλα αυτά τα πράγματα», δήλωσε ο Κάμερον. «Επειδή το θέατρο των επιχειρήσεων είναι τόσο γρήγορο, τα παράθυρα λήψης αποφάσεων είναι τόσο γρήγορα, θα χρειαζόταν μια υπερ-νοημοσύνη για να μπορέσουμε να την επεξεργαστούμε, και ίσως είμαστε έξυπνοι και να κρατήσουμε έναν άνθρωπο ενήμερο.

Αλλά οι άνθρωποι είναι υποκείμενοι σε λάθη και έχουν γίνει πολλά λάθη που μας έχουν φέρει ακριβώς στο χείλος διεθνών περιστατικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρηνικό πόλεμο. Οπότε δεν ξέρω».

Πρόσθεσε: «Νιώθω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο της ανθρώπινης ανάπτυξης όπου έχουμε τις τρεις υπαρξιακές απειλές: το κλίμα και τη συνολική υποβάθμιση του φυσικού κόσμου, τα πυρηνικά όπλα και την υπερ-νοημοσύνη. Όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο εκδηλώνονται και κορυφώνονται ταυτόχρονα. Ίσως η υπερ-νοημοσύνη να είναι η απάντηση».

Η αρχική ταινία Terminator του Κάμερον του 1984 με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ διαδραματίζεται σε έναν κόσμο στον οποίο η ανθρωπότητα κυβερνάται από ένα τεχνητά νοήμον αμυντικό δίκτυο που ονομάζεται Skynet

Οι ταινίες του Κάμερον, και ιδιαίτερα το Avatar, ασχολούνται ενεργά με την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκτέλεσή τους και ο σκηνοθέτης έχει εκφράσει θετικά την άποψή του για το πώς η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του κόστους παραγωγής. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Stability AI και νωρίτερα φέτος δήλωσε ότι το μέλλον της δημιουργίας ταινιών blockbuster εξαρτάται από την ικανότητα «μείωσης του κόστους [των οπτικών εφέ] στο μισό».

Διευκρίνισε ότι ήλπιζε ότι μια τέτοια μείωση κόστους δεν θα προερχόταν από απολύσεις εργαζομένων αλλά από την επιτάχυνση της ταχύτητας.

Ωστόσο, ο Κάμερον εξέφρασε επίσης σκεπτικισμό σχετικά με την ικανότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να αντικαταστήσει τους σεναριογράφους. Το 2023, είπε: «Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ένα ασώματο μυαλό που απλώς αναμασάει ό,τι έχουν πει άλλα ενσωματωμένα μυαλά – για τη ζωή που έχουν ζήσει, για την αγάπη, για το ψέμα, για τον φόβο, για τη θνητότητα – και απλώς τα βάζει όλα μαζί σε μια σαλάτα λέξεων και μετά τα αναμασάει… Δεν πιστεύω ότι αυτό θα έχει ποτέ κάτι που θα συγκινήσει ένα κοινό. Πρέπει να είσαι άνθρωπος για να το γράψεις αυτό».

