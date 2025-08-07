«Τα Πάθη του Χριστού»: Ξεκινούν τα γυρίσματα για το σίκουελ της ταινίας του Μελ Γκίμπσον

Η νέα παραγωγή του Μελ Γκίμπσον «The Resurrection of the Christ» (Η Ανάσταση του Ιησού) που αποτελεί το σίκουελ του φιλμ του 2004 «Τα Πάθη του Χριστού» θα κυκλοφορήσει μέσω της Lionsgate σε δύο μέρη το 2027, όπως ανακοίνωσε το στούντιο.

Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες 26 Μαρτίου 2027 (Μεγ. Παρασκευή του Καθολικού Πάσχα) ενώ το δεύτερο έχει προγραμματιστεί να βγει στους κινηματογράφους 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της εορτής της Ανάληψης του Κυρίου.

Mel Gibson Splits 'Passion of the Christ' Sequel Into Two Movies, Sets 2027 Release Dates https://t.co/eTUBsL08iz — Variety (@Variety) August 5, 2025

Η αρχική ταινία του Μελ Γκίμπσον, με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Καβίζελ στον ρόλο του Ιησού, σημείωσε τεράστια επιτυχία από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο προβολής με τις συνολικές εισπράξεις να φθάνουν τα 612 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, η ταινία που ακολουθούσε τις τελευταίες 12 ώρες πριν από τη σταύρωση του Ιησού Χριστού απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Ο Καβίζελ αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Ιησού, όπως και η Μόνικα Μπελούτσι, η οποία θα υποδυθεί ξανά τη Μαρία Μαγδαληνή.

Το σενάριο συνυπογράφει ο Μελ Γκίμπσον με τον Ράνταλ Γουάλας, τον σεναριογράφο του βραβευμένου με Όσκαρ «Braveheart», ενώ πρόκειται να αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τον συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι.

Σύμφωνα με το World of Reel, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα στη Ρώμη.

