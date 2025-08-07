search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 16:23
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 14:13

«Τα Πάθη του Χριστού»: Ξεκινούν τα γυρίσματα για το σίκουελ της ταινίας του Μελ Γκίμπσον

07.08.2025 14:13
mel-gimbson-new

Η νέα παραγωγή του Μελ Γκίμπσον «The Resurrection of the Christ» (Η Ανάσταση του Ιησού) που αποτελεί το σίκουελ του φιλμ του 2004 «Τα Πάθη του Χριστού» θα κυκλοφορήσει μέσω της Lionsgate σε δύο μέρη το 2027, όπως ανακοίνωσε το στούντιο.

Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες 26 Μαρτίου 2027 (Μεγ. Παρασκευή του Καθολικού Πάσχα) ενώ το δεύτερο έχει προγραμματιστεί να βγει στους κινηματογράφους 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της εορτής της Ανάληψης του Κυρίου.

Η αρχική ταινία του Μελ Γκίμπσον, με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Καβίζελ στον ρόλο του Ιησού, σημείωσε τεράστια επιτυχία από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο προβολής με τις συνολικές εισπράξεις να φθάνουν τα 612 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, η ταινία που ακολουθούσε τις τελευταίες 12 ώρες πριν από τη σταύρωση του Ιησού Χριστού απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Ο Καβίζελ αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Ιησού, όπως και η Μόνικα Μπελούτσι, η οποία θα υποδυθεί ξανά τη Μαρία Μαγδαληνή.

Το σενάριο συνυπογράφει ο Μελ Γκίμπσον με τον Ράνταλ Γουάλας, τον σεναριογράφο του βραβευμένου με Όσκαρ «Braveheart», ενώ πρόκειται να αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τον συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι.

Σύμφωνα με το World of Reel, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα στη Ρώμη.

Διαβάστε επίσης:

Η ταινία «F1» έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του Μπραντ Πιτ – Έχει συγκεντρώσει πάνω από 545 εκατ. δολάρια

Τζεφ Μπέζος – Λόρεν Σάντσεζ: Συνεχίζεται ο μήνας του μέλιτος – Διασκέδασαν σε κλαμπ στην Ίμπιζα (Video)

Τέρι Χάτσερ: Ορίστε μια φωτογραφία μου χωρίς φίλτρα, κάντε όσο ζουμ θέλετε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Fugro Gauss
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τουρκική πρόκληση: Απέτρεψε έρευνες του Fugro Gauss και ακύρωσε NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας

paralia 88- new
ΥΓΕΙΑ

Αττική: Σε ποιες παραλίες απαγορεύεται το κολύμπι

ilektriko-aftokinito
BUSINESS

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμβάλλει στην κυβερνοασφάλεια των ευφυών ενεργειακών υποδομών

trump poutin 9978- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βλαντιμίρ Πούτιν: «Ναι» σε συνάντηση με τον Τραμπ στα ΗΑΕ – Ραντεβού με Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

trump 6652- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

BBC: Πλήγμα και για την παγκόσμια οικονομία οι δευτερογενείς δασμοί του Τραμπ στη Ρωσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 16:23
Fugro Gauss
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τουρκική πρόκληση: Απέτρεψε έρευνες του Fugro Gauss και ακύρωσε NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας

paralia 88- new
ΥΓΕΙΑ

Αττική: Σε ποιες παραλίες απαγορεύεται το κολύμπι

ilektriko-aftokinito
BUSINESS

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμβάλλει στην κυβερνοασφάλεια των ευφυών ενεργειακών υποδομών

1 / 3