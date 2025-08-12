Τρόμος στις ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την προσγείωση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα (Video)

Τη Δευτέρα, ένα μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Κάλισπελ Σίτι στη Μοντάνα των ΗΠΑ, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα αεροπλάνα και προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά. Παρά το χάος και τις φλόγες που τύλιξαν τον χώρο, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις αρχές.

Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, επιχειρούσε να προσγειωθεί γύρω στις 2 μ.μ., όταν – για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους – έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τα ακινητοποιημένα αεροσκάφη, όπως δήλωσαν ο αρχηγός της αστυνομίας Τζόρνταν Βενέτσιο και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

PLANE CRASH SPARKS MASSIVE FIRE: Black smoke billowed up from a Montana airport where a plane crashed into a parked plane while it was landing. https://t.co/rT0pnFMPnp pic.twitter.com/OQ6XQgm92I — WFLA NEWS (@WFLA) August 12, 2025

Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι ο πιλότος έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί στον διάδρομο και στη συνέχεια να χτυπήσει αρκετά σταθμευμένα αεροσκάφη, προκαλώντας φωτιά σε πολλά από αυτά, ανέφερε η αστυνομία του Κάλιςπελ. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενη έκταση με χόρτα, αλλά κατασβέστηκε, δήλωσε ο Βενέτσιο.

Το μικρό, δημοτικό αεροδρόμιο βρίσκεται στα νότια του Κάλισπελ, μιας πόλης περίπου 30.000 κατοίκων στη βορειοδυτική Μοντάνα.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι το αεροπλάνο έκανε ανώμαλη προσγείωση στο τέλος του διαδρόμου και έπεσε πάνω σε άλλο αεροσκάφος, σύμφωνα με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής, Τζέι Χέιγκεν.

Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το αεροσκάφος αφού αυτό σταμάτησε. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και τους παρασχέθηκε φροντίδα στο αεροδρόμιο, δήλωσε ο Χέιγκεν.

