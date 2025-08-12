Washington Post: Ο Τραμπ σχεδιάζει τη δημιουργία στρατιωτικής δύναμης «Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές»

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδια για να δημιουργήσει μια «Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές», η οποία θα αποτελείται από εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και θα έχει ως αποστολή να αναπτύσσεται γρήγορα σε πόλεις των ΗΠΑ που αντιμετωπίζουν διαμαρτυρίες ή ταραχές, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η οποία επικαλείται εσωτερικά έγγραφα του Πενταγώνου.

Το σχέδιο προβλέπει την ετοιμότητα 600 στρατιωτών ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν σε μόλις μία ώρα, σύμφωνα με τα έγγραφα. Θα χωριστούν σε δύο ομάδες των 300 ατόμων και θα σταθμεύσουν σε στρατιωτικές βάσεις στην Αλαμπάμα και την Αριζόνα, με ευθύνη για τις περιοχές ανατολικά και δυτικά του ποταμού Μισισιπή, αντίστοιχα.

Οι εκτιμήσεις κόστους που περιγράφονται στα έγγραφα δείχνουν ότι μια τέτοια αποστολή, εφόσον εγκριθεί η πρόταση, θα μπορούσε να φτάσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, εάν απαιτηθεί και η συνεχής ετοιμότητα στρατιωτικών αεροσκαφών και πληρωμάτων. Η μεταφορά στρατευμάτων με εμπορικές αερογραμμές θα ήταν λιγότερο δαπανηρή, αναφέρουν τα έγγραφα.

Η πρόταση, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, αποτελεί μια ακόμη πιθανή διεύρυνση της διάθεσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βασίζεται σε άρθρο του Κώδικα των ΗΠΑ που επιτρέπει στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων να παρακάμπτει περιορισμούς στη χρήση του στρατού εντός της χώρας.

Τα έγγραφα, με την ένδειξη «υπό διαμόρφωση», είναι εκτενή και περιλαμβάνουν αναλυτική συζήτηση για τις πιθανές κοινωνικές συνέπειες της δημιουργίας ενός τέτοιου προγράμματος. Συντάχθηκαν από στελέχη της Εθνοφρουράς και φέρουν χρονικές σφραγίδες τόσο πρόσφατες όσο τα τέλη Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου. Το οικονομικό έτος 2027 είναι το νωρίτερο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα μέσω της παραδοσιακής διαδικασίας προϋπολογισμού του Πενταγώνου, αφήνοντας ασαφές το αν η πρωτοβουλία θα μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα μέσω εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης.

Παραμένει επίσης ασαφές εάν η πρόταση έχει κοινοποιηθεί ήδη στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Εκπρόσωποι του υπουργείου Άμυνας αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ και το Γραφείο της Εθνοφρουράς δεν απάντησε σε αίτημα της Washington Post για σχολιασμό.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: «Η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις», τόνισε ο Ζελένσκι

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισπανία: Υπό έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη – Ένας νεκρός (photos/videos)