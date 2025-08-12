search
12.08.2025 11:26

Ισπανία: Υπό έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη – Ένας νεκρός (photos/videos)

12.08.2025 11:26
madrid_fotia_1208_1920-1080_new

Οι πυροσβέστες στην Ισπανία έθεσαν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που έκαιγε κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μαδρίτη, στην περιοχή του Τρες Κάντος, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ υποχρέωσε τις αρχές να απομακρύνουν 180 ανθρώπους από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Οι ευνοϊκές συνθήκες στη διάρκεια της νύχτας επέτρεψαν να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Κοινότητα της Μαδρίτης.

Ένας άνδρας, που είχε διακομισθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Λα Παθ καθώς είχε υποστεί εγκαύματα στο 98% του σώματός του, απεβίωσε αργότερα, σημείωσε η Κοινότητα της Μαδρίτης.

«Λυπάμαι βαθύτατα για τον θάνατο του άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη δασική πυρκαγιά του Τρες Κάντος», σημείωσε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η πρόεδρος της Kοινότητας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Η πυρκαγιά στο προάστιο Τρες Κάντος βόρεια της Μαδρίτης έκαψε έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, σήμερα συνεχιζόταν στην Ισπανία ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιφέρειες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου τη θέτουν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Από τη στιγμή που θα ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να οδηγήσουν στη γρήγορη εξάπλωσή τους, όπως και στο να μαίνονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας ορισμένες φορές «πύρινους στροβίλους».

1 / 3