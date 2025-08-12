Ισπανία: Υπό έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη – Ένας νεκρός (photos/videos)

Οι πυροσβέστες στην Ισπανία έθεσαν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που έκαιγε κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μαδρίτη, στην περιοχή του Τρες Κάντος, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ υποχρέωσε τις αρχές να απομακρύνουν 180 ανθρώπους από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Y finalmente Las Médulas ardieron…

Y con ellas no solo un gran patrimonio, también cientos de castaños centenarios, varias casas y recuerdos de vecinos y el corazon de prácticamente todos los bercianos… Siempre la comarca olvidada#Leon #ElBierzo #Incendio

Cr: @Quinito_Foto pic.twitter.com/1749zowlGf August 10, 2025

Οι ευνοϊκές συνθήκες στη διάρκεια της νύχτας επέτρεψαν να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Κοινότητα της Μαδρίτης.

Ένας άνδρας, που είχε διακομισθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Λα Παθ καθώς είχε υποστεί εγκαύματα στο 98% του σώματός του, απεβίωσε αργότερα, σημείωσε η Κοινότητα της Μαδρίτης.

«Λυπάμαι βαθύτατα για τον θάνατο του άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη δασική πυρκαγιά του Τρες Κάντος», σημείωσε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η πρόεδρος της Kοινότητας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Η πυρκαγιά στο προάστιο Τρες Κάντος βόρεια της Μαδρίτης έκαψε έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, σήμερα συνεχιζόταν στην Ισπανία ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιφέρειες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου τη θέτουν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Από τη στιγμή που θα ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να οδηγήσουν στη γρήγορη εξάπλωσή τους, όπως και στο να μαίνονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας ορισμένες φορές «πύρινους στροβίλους».

Nuevo incendio en Tarifa y Zahara de los Atunes (Cádiz). Conviene recordar que Juanma Moreno del PP dejó el año pasado sin utilizar 120 millones de euros para prevenir incendios forestales y que los bomberos forestales andaluces ganan menos de 1.400 euros por jugarse la vida. pic.twitter.com/Vyf6uGMNEl August 11, 2025

Me acosté anoche sobrecogida por la cantidad de incendios en toda España, y me levanto peor aún con whatsapps de amigos de Tres Cantos evacuados esta madrugada y que me mandan este vídeo con las explosiones (hay industria farmacéutica/quimica), de lo de Soto y la hípica ya..🤦🏼‍♀️😢 pic.twitter.com/6Cs6n9HZMY — Esther🇪🇸🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆♥️ (@haciendoelrubio) August 12, 2025

Sin palabras… Con todos los que están sufriendo, de cerca, los incendios declarados por toda España. Mi cariño y mi pensamiento, con ellos. pic.twitter.com/mHlw4rSEhK — María Jamardo (@MariaJamardoC) August 11, 2025

