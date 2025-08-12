search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 10:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 10:02

CNN: H καταστολή του Τραμπ στην Ουάσιγκτον είναι ένα πολιτικό θέατρο, που θα μπορούσε να πάρει πολύ πιο σκοτεινή τροπή

12.08.2025 10:02
TRUMP-ETHNOFROURA-AI.
Η φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει μια σαφή μετατόπιση από την απλή υπερβολική ρητορική της πρώτης θητείας σε ενεργητικές παρεμβάσεις που διαμορφώνουν το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που περιγράφει.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, η πρόσφατη απόφασή του να αναλάβει τον έλεγχο της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, κηρύσσοντας «έκτακτη ανάγκη» και αναπτύσσοντας στρατεύματα της Εθνοφρουράς, βασίστηκε σε μια δραματική περιγραφή της πόλης ως εστίας ανεξέλεγκτης βίας, συμμοριών και ανομίας.

Ο ίδιος περιέγραψε την πρωτεύουσα με εξαιρετικά δραματικούς όρους:

«Η πρωτεύουσα της χώρας μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες, περιφερόμενες ομάδες άγριας νεολαίας, μαστουρωμένους τρελούς και άστεγους ανθρώπους», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Η εικόνα που παρουσίασε έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα στοιχεία που δείχνουν πτώση στις ανθρωποκτονίες, στις ένοπλες ληστείες και στις κλοπές αυτοκινήτων τα τελευταία δύο χρόνια.

Η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ αντέδρασε τονίζοντας ότι η βία βρίσκεται «σε χαμηλό 30 ετών» και ότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης πρέπει να γίνεται μόνο όταν «υπάρχει έξαρση εγκληματικότητας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα διαθέσιμα εργαλεία».

Η δήμαρχος Μπάουζερ διατήρησε ήπιο τόνο, συμμορφώθηκε προσωρινά με την ομοσπονδιακή ανάληψη εξουσίας, αλλά τη χαρακτήρισε «ανησυχητική και άνευ προηγουμένου».

Το μοτίβο της «έκτακτης ανάγκης»

Η κίνηση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο συστηματικής χρήσης του θεσμού της «έκτακτης ανάγκης» για την παράκαμψη θεσμικών περιορισμών και την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει κηρύξει εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την οικονομία, την ενέργεια και τα σύνορα, ακόμη κι όταν δεν υπήρχαν αντικειμενικές συνθήκες κρίσης.

Με αυτόν τον τρόπο, αποκτά πρόσβαση σε εξουσίες που παρακάμπτουν το Κογκρέσο και τη συνήθη δημοκρατική διαδικασία, δημιουργώντας επικίνδυνα προηγούμενα για το μέλλον.

Η στρατιωτικοποίηση της εσωτερικής πολιτικής που ακολουθεί ο Τραμπ αποτελεί κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής. Η χρήση στρατιωτικών δυνάμεων σε αστυνομικούς ρόλους θυμίζει πρακτικές αυταρχικών καθεστώτων, όπου η παρουσία στρατού στους δρόμους της πρωτεύουσας σηματοδοτεί τη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του ηγέτη. Προηγούμενες ενέργειες, όπως η αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στα σύνορα με το Μεξικό και η ανάπτυξη Πεζοναυτών στο Λος Άντζελες, προϊδεάζουν για το ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να είναι άλλη μία «δοκιμή» για πιο εκτεταμένες και μόνιμες παρεμβάσεις.

Θεσμικοί κίνδυνοι

Πέρα από την ουσία, η κίνηση αυτή έχει σαφή επικοινωνιακή διάσταση. Δηλώσεις όπως ότι οι αστυνομικοί «μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν» τροφοδοτούν το συντηρητικό ακροατήριο και προσφέρουν υλικό στα φιλικά προς τον Τραμπ μέσα ενημέρωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο η αντίθεση στην πολιτική του παρουσιάζεται ως αδυναμία απέναντι στο έγκλημα. Παράλληλα, η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης αποσπά την προσοχή από δυσάρεστες εξελίξεις, όπως η κριτική που δέχεται η κυβέρνησή του για τη μη δημοσιοποίηση αρχείων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία είχε υποσχεθεί προεκλογικά.

Η πολιτική αυτή κρύβει και θεσμικούς κινδύνους. Η συστηματική επίκληση «έκτακτης ανάγκης» χωρίς τεκμηριωμένη αιτία υπονομεύει τον διαχωρισμό εξουσιών και ανοίγει τον δρόμο για κατάχρηση προεδρικών αρμοδιοτήτων. Η κανονικοποίηση της παρουσίας στρατού για την τήρηση της τάξης μπορεί να αμβλύνει τις αντιστάσεις της κοινής γνώμης απέναντι σε μελλοντικές, πιο δραστικές αυταρχικές κινήσεις. Δηλώσεις τοπικών ηγετών, όπως της δημάρχου του Λος Άντζελες, που θεωρεί την πόλη της και την Ουάσιγκτον «δοκιμαστικές περιπτώσεις», ενισχύουν την ανησυχία ότι οι τωρινές ενέργειες δεν είναι παρά πρόβες για πιο μόνιμες μορφές ελέγχου.

Η κίνηση του Τραμπ, ακόμη κι αν αποδειχθεί προσωρινή και ακολουθήσει το παράδειγμα του Λος Άντζελες με γρήγορη απόσυρση στρατευμάτων, του προσφέρει πολιτικό κέρδος. Ενισχύει την εικόνα του ως «ισχυρού ηγέτη» που «δεν διστάζει να δράσει», παγιώνει την υποστήριξη της βάσης του και δημιουργεί ένα αφήγημα που μπορεί να αξιοποιηθεί σε επόμενες πολιτικές μάχες. Ωστόσο, η συνολική στρατηγική του, που βασίζεται στην κατασκευή κρίσεων και την εργαλειοποίηση του φόβου, έχει τη δυναμική να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη θεσμική ισορροπία και την ποιότητα της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, που είχε αντιταχθεί στην ανάπτυξη στρατού στην πόλη της, προειδοποίησε:

«Πιστεύω τότε, όπως πιστεύω και τώρα, ότι το Λος Άντζελες ήταν μια δοκιμή. Νομίζω ότι και η Ουάσιγκτον είναι επίσης μια δοκιμή… Ο πρόεδρος μπορεί να πει ‘Θα πάρουμε την πόλη σας όποτε θέλουμε και μπορώ να χρησιμοποιήσω τα στρατεύματα όποτε θέλω’. Αυτό είναι κατάχρηση των στρατευμάτων μας και υπέρβαση των προεδρικών εξουσιών».

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Ακόμη 12 νεκροί από ισραηλινά χτυπήματα σε σπίτια και σκηνές – Διεθνής κατακραυγή για τη δολοφονία των 6 δημοσιογράφων

Τέξας: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρκινγκ καταστήματος στο Όστιν – Συνελήφθη ο δράστης

Ρωσία: Κατέρριψε 25 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bruce-Springsteen-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Deliver Me From Nowhere»: Η βιογραφική ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμονή και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol

FOTIES120825
ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με φλόγες και ανέμους σε πολλαπλά μέτωπα – Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Ζάκυνθο, κάηκε σπίτι στη Βόνιτσα, νέα εστία στην Άρτα

madonna1-new
LIFESTYLE

Μαντόνα: «Θεέ μου πήγαινε στη Γάζα και φέρε το φως Σου στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

turkey fire canakkale
ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Τουρκία - Ο καπνός έφτασε σε Εύβοια και Σποράδες (Video)

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 10:55
bruce-Springsteen-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Deliver Me From Nowhere»: Η βιογραφική ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμονή και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol

1 / 3