search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 10:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 09:24

Γάζα: Ακόμη 12 νεκροί από ισραηλινά χτυπήματα σε σπίτια και σκηνές – Διεθνής κατακραυγή για τη δολοφονία των 6 δημοσιογράφων

12.08.2025 09:24
gaza-dimosiografoi

Στους 12 ανήλθαν οι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια στιγμή, η οργή ξεχειλίζει για τον θάνατο των δημοσιογράφων του Al Jazeera.

Πιο συγκεκριμένα, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό δύο σπιτιών στη συνοικία Zeitoun. Νωρίτερα είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον πέντε εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στις σκηνές τους στην περιοχή al-Mawasi κοντά Χαν Γιουνίς.

Μετά τη διεθνή κατακραυγή για τη δολοφονία του διακεκριμένου δημοσιογράφου του Al Jazeera Ανάς Αλ Σαρίφ σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα χθες το βράδυ και άλλων πέντε, ο ισραηλινός στρατός επιμένει στις ισχυρισμούς του ότι ο δημοσιογράφος ήταν ενεργό μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

«Πριν από την επίθεση, λάβαμε πληροφορίες που έδειχναν ότι ο Σαρίφ ήταν ενεργό μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς κατά τη στιγμή της εξόντωσής του», δήλωσε ο διεθνής εκπρόσωπος του IDF, υποστράτηγος Ναντάβ Σοσάνι, στο X.

«Επιπλέον, λάμβανε μισθό από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και τους υποστηρικτές της, Al-Jazeera, την ίδια περίοδο», ισχυρίζεται ο Σοσάνι.

Ο εκπρόσωπος των IDF αναφέρει ότι τα έγγραφα που δημοσίευσε ο στρατός τον Οκτώβριο, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν ότι ήταν ενεργό μέλος της Χαμάς, είναι «μόνο ένα μικρό, αποχαρακτηρισμένο μέρος των πληροφοριών μας για τον αλ-Σαρίφ που οδήγησαν στην επίθεση».

Τον Οκτώβριο, οι IDF δήλωσαν ότι τα έγγραφα που βρήκαν στη Γάζα αποδείκνυαν ότι ο Σαρίφ ηγούνταν μιας ομάδας εκτόξευσης ρουκετών και ήταν μέλος της επίλεκτης μονάδας Nukhba στο Τάγμα της Χαμάς στην ανατολική Τζαμπάλια.

Οι IDF δεν έχουν σχολιάσει τη δολοφονία των πέντε άλλων δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν μαζί με τον Σαρίφ στην επίθεση.

Διαβάστε επίσης:

Τέξας: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρκινγκ καταστήματος στο Όστιν – Συνελήφθη ο δράστης

Ρωσία: Κατέρριψε 25 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Συνελήφθη ακτιβίστρια στη Βενεζουέλα – Την άμεση απελευθέρωσή της ζητά ο ΟΗΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bruce-Springsteen-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Deliver Me From Nowhere»: Η βιογραφική ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμονή και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με φλόγες και ανέμους σε πολλαπλά μέτωπα – Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Ζάκυνθο, κάηκε σπίτι στη Βόνιτσα, νέα εστία στην Άρτα

madonna1-new
LIFESTYLE

Μαντόνα: «Θεέ μου πήγαινε στη Γάζα και φέρε το φως Σου στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

turkey fire canakkale
ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Τουρκία - Ο καπνός έφτασε σε Εύβοια και Σποράδες (Video)

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 10:53
bruce-Springsteen-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Deliver Me From Nowhere»: Η βιογραφική ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμονή και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol

1 / 3