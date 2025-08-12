Γάζα: Ακόμη 12 νεκροί από ισραηλινά χτυπήματα σε σπίτια και σκηνές – Διεθνής κατακραυγή για τη δολοφονία των 6 δημοσιογράφων

Στους 12 ανήλθαν οι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια στιγμή, η οργή ξεχειλίζει για τον θάνατο των δημοσιογράφων του Al Jazeera.

Πιο συγκεκριμένα, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό δύο σπιτιών στη συνοικία Zeitoun. Νωρίτερα είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον πέντε εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στις σκηνές τους στην περιοχή al-Mawasi κοντά Χαν Γιουνίς.

Μετά τη διεθνή κατακραυγή για τη δολοφονία του διακεκριμένου δημοσιογράφου του Al Jazeera Ανάς Αλ Σαρίφ σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα χθες το βράδυ και άλλων πέντε, ο ισραηλινός στρατός επιμένει στις ισχυρισμούς του ότι ο δημοσιογράφος ήταν ενεργό μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

«Πριν από την επίθεση, λάβαμε πληροφορίες που έδειχναν ότι ο Σαρίφ ήταν ενεργό μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς κατά τη στιγμή της εξόντωσής του», δήλωσε ο διεθνής εκπρόσωπος του IDF, υποστράτηγος Ναντάβ Σοσάνι, στο X.

Important clarification on Anas al-Sharif 🚨



Prior to the strike, we obtained current intelligence indicating that Sharif was an active Hamas military wing operative at the time of his elimination. In addition, he received a salary from the Hamas terror group and terrorist… — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) August 11, 2025

«Επιπλέον, λάμβανε μισθό από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και τους υποστηρικτές της, Al-Jazeera, την ίδια περίοδο», ισχυρίζεται ο Σοσάνι.

Ο εκπρόσωπος των IDF αναφέρει ότι τα έγγραφα που δημοσίευσε ο στρατός τον Οκτώβριο, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν ότι ήταν ενεργό μέλος της Χαμάς, είναι «μόνο ένα μικρό, αποχαρακτηρισμένο μέρος των πληροφοριών μας για τον αλ-Σαρίφ που οδήγησαν στην επίθεση».

Τον Οκτώβριο, οι IDF δήλωσαν ότι τα έγγραφα που βρήκαν στη Γάζα αποδείκνυαν ότι ο Σαρίφ ηγούνταν μιας ομάδας εκτόξευσης ρουκετών και ήταν μέλος της επίλεκτης μονάδας Nukhba στο Τάγμα της Χαμάς στην ανατολική Τζαμπάλια.

Οι IDF δεν έχουν σχολιάσει τη δολοφονία των πέντε άλλων δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν μαζί με τον Σαρίφ στην επίθεση.

