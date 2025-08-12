search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
12.08.2025 08:34

Ρωσία: Κατέρριψε 25 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

12.08.2025 08:34
drone

Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Ραστόφ και στο Στάβραπαλ Κράι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανακοινώνει πόσα drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις.

eforia new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστολή αύξησης επιτοκίων ληξιπρόθεσμων χρεών προς εφορία για δύο χρόνια, έως τον Αύγουστο 2027

austin_texas-shooting
ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρκινγκ καταστήματος στο Όστιν – Συνελήφθη ο δράστης

alexandroupolis
BUSINESS

Επανεκκίνηση των υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης

tasos-kostis-new
LIFESTYLE

Τάσος Κωστής: Συγκινεί για τον θάνατο της συζύγου του – «Η απουσία της είναι τεράστια, νιώθω μισός»

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος που έπεσε σε πηγάδι

bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

