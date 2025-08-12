Ρωσία: Κατέρριψε 25 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Ραστόφ και στο Στάβραπαλ Κράι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανακοινώνει πόσα drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις.

