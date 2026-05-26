Πενέλοπε Κρουζ: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» – Γιατρός της είπε ότι πιθανώς έχει ανεύρισμα στον εγκέφαλο, αλλά ήταν false alarm

Για την τρομακτική εμπειρία που έζησε όταν ενημερώθηκε ότι πιθανώς είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, την περίοδο που βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας «The Black Ball» μίλησε η Πενέλοπε Κρουζ.

Ωστόσο, μετά από εξετάσεις απεδείχθη ότι δεν ίσχυε, παρόλα αυτά η σταρ… λαχτάρησε.

Η 52χρονη ηθοποιός αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ότι φοβήθηκε πως θα πεθάνει, όταν οι γιατροί την προειδοποίησαν για την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με το «Variety», ο γιατρός της τής είχε πει πως ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνει διάλειμμα από τα γυρίσματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ανεύρυσμα που πιθανώς είχε.

«Όταν ετοιμαζόμασταν να βγούμε για τα γυρίσματα, φορούσα την περούκα μου και μου είπαν: “Α, προφανώς έχεις κάποιο ανεύρυσμα στον εγκέφαλο”», είπε η Πενέλοπε Κρουζ στη συνέντευξη Τύπου για την ταινία. «Νόμιζα ότι θα πεθάνω. Ήταν κάτι εντελώς σουρεαλιστικό στη ζωή μου», πρόσθεσε η ηθοποιός, περιγράφοντας το σοκ που ένιωσε εκείνη τη στιγμή.

Η ίδια εξήγησε πως αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για αστείο. Παρότι της συνέστησαν να παραμείνει ήρεμη, εκείνη ήθελε να ολοκληρώσει τη βασική σκηνή που είχαν προγραμματίσει και ρώτησε τους γιατρούς αν μπορούσε να σταθεί μπροστά στην κάμερα.

«Τα γυρίσματα δεν επρόκειτο να σταματήσουν. Και για μένα, το να μιλάω για αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικό», ανέφερε η Πενέλοπε Κρουζ, εξηγώντας πως θεωρεί ουσιαστικό να μοιράζεται κανείς τέτοιες εμπειρίες.

«Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε πληροφορίες για το πού μπορούν να σε οδηγήσουν τέτοιοι χαρακτήρες. Ζεις όλα αυτά μαζί τους και, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζεις να προχωράς στη ζωή», είπε, τονίζοντας παράλληλα πως οι άνθρωποι της ταινίας γνώριζαν τι περνούσε και της πρόσφεραν μεγάλη στήριξη.

Πρόκειται για μία σταρ, που καταφέρνει με μοναδική χάρη να μπαινοβγαίνει στο εμπορικό σινεμά, να κάνει καλλιτεχνικές και κοινωνικές ταινίες αφύπνισης, να μάχεται για τα δίκαια των αδυνάτων, να διατηρεί ένα αξιοπρόσεκτο δημόσιο προφίλ, ενώ ταυτόχρονα παραμένει κι ένα εμβληματικό πρόσωπο των μεγάλων εταιρειών καλλυντικών.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, που το Χόλιγουντ την υποδέχθηκε με τιμές, η Κρουζ έχει στο ενεργητικό της τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ κι ένα βραβείο Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για το «Vicky Christina Barcelona» του Γούντι Άλεν. Είναι η πρώτη και μοναδική Ισπανίδα που το έχει κερδίσει, ενώ έχει και τέσσερις υποψηφιότητες για τη Χρυσή Σφαίρα. Στην Ευρώπη έχει καταξιωθεί με πολλές βραβεύσεις σε Κάννες, Βενετία, Σεζάρ, Γκόγια, αλλά και στο απαιτητικό κοινό της.

Στο «The Black Ball», η Πενέλοπε Κρουζ υποδύεται την τραγουδίστρια καμπαρέ Νένε, σε μια ταινία των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι. Αν και ο ρόλος της δεν έχει μεγάλη διάρκεια στην οθόνη, η ίδια εξήγησε πως αυτό δεν ήταν κάτι που την απασχόλησε όταν αποφάσισε να συμμετάσχει.

«Θέλω να συμμετέχω σε έργα που έχουν σημασία, που μου μιλάνε», δήλωσε. «Όταν διάβασα αυτό το σενάριο, ανακάλυψα μια φανταστική ιστορία και ένιωσα ότι θα ήταν υπέροχο να γίνω μέρος αυτής», πρόσθεσε η πρωταγωνίστρια του «Vicky Cristina Barcelona».

Η ταινία εξερευνά τις ζωές τριών ομοφυλόφιλων ανδρών, με την Πενέλοπε Κρουζ να εξηγεί πως τα LGBTQ+ θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορίας την άγγιξαν ιδιαίτερα. «Έχω πολύ έντονη αντίδραση απέναντι σε οτιδήποτε δεν μου φαίνεται δίκαιο», είπε η ηθοποιός.

«Όταν βλέπω ανθρώπους να αγωνίζονται για δικαιώματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να αμφισβητούνται, αυτό δημιουργεί μέσα μου μια πολύ δυνατή αντίδραση, που πρέπει κάπου να εκφράσω. Ευτυχώς, έχω καταφέρει να την εκφράσω μέσα από τις ταινίες που κάνω και τους χαρακτήρες μου», συμπλήρωσε. Η Πενέλοπε Κρουζ αναφέρθηκε και στη θερμή υποδοχή της ταινίας στις Κάννες. Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή ως «μία από τις πιο έντονες και πιο δυνατές» που έχει ζήσει ποτέ στο φεστιβάλ.

