EE: Οι Ουκρανοί πρέπει να μπορούν «να αποφασίσουν για το μέλλον τους», υπογραμμίζουν 26 ευρωπαίοι ηγέτες-πλην Όρμπαν ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν

Οι ηγέτες της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) – πλην του Όρμπαν της Ουγγαρίας – επέμειναν σήμερα στην ανάγκη να μπορέσουν οι Ουκρανοί «να αποφασίσουν για το μέλλον τους», τρεις ημέρες πριν από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα..

«Εμείς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», γράφουν σ’ ένα κείμενο, το οποίο δεν προσυπέγραψε η Ουγγαρία.

«Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους», προστίθεται στη δήλωση.

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασισθεί χωρίς την Ουκρανία», επιμένουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι κρίνουν πως ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθουν παρά μόνο «μέσα στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή μιας μείωσης των εχθροπραξιών» και προσθέτουν πως «κοινή πεποίθησή μας είναι πως μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να έχουν συνομιλίες αύριο, Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτός ο τελευταίος παρέμεινε αόριστος σχετικά με τις προσδοκίες του, λέγοντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συνάντηση στην Αλάσκα και υπογραμμίζοντας εν παρόδω σε τόνους επιδοκιμασίας πως «σέβεται πολύ» το γεγονός ότι ο ρώσος ομόλογός του δέχθηκε να μεταβεί σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε μια παρατήρηση μάλλον ανησυχητική για τον ουκρανό πρόεδρο και τους ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας πως είναι «λίγο ενοχλημένος» που ο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι λέει, ‘πρέπει να έχω συνταγματική έγκριση’» για να παραχωρήσει εδάφη.

«Διότι θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών», προείπε, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή τη στιγμή περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία πριν από την επικοινωνία με τον Τραμπ

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Ζελένσκι, μαζί με αξιωματούχους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αναμένεται να συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη που θα φιλοξενηθεί από το Βερολίνο στις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (12:00 GMT) την Τετάρτη, με τη συμμετοχή των ηγετών της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας.

Θα συζητήσουν επιλογές για την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία, τη σειρά βημάτων για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική διαδικασία, το μέλλον των εδαφών που τελούν υπό ρωσική κατοχή, καθώς και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο.

Στη συνέχεια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, JD Vance, στις 15:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET).

Τέλος, η αποκαλούμενη «συμμαχία των προθύμων» – η ομάδα χωρών που εργάζεται πάνω σε σχέδια στήριξης της Ουκρανίας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός – θα συνεδριάσει στις 16:30 σε συνάντηση που θα φιλοξενήσουν η Γερμανία, η Γαλλία – και η Βρετανία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Διαβάστε επίσης

Τέξας: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρκινγκ καταστήματος στο Όστιν – Συνελήφθη ο δράστης

Ρωσία: Κατέρριψε 25 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Συνελήφθη ακτιβίστρια στη Βενεζουέλα – Την άμεση απελευθέρωσή της ζητά ο ΟΗΕ