12.08.2025 12:11

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

12.08.2025 12:11
seismos

Σεισμός 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε τη δυτική Παπούα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) της Γερμανίας, ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μίλια),

