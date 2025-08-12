Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμός 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε τη δυτική Παπούα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) της Γερμανίας, ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μίλια),

