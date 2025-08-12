Ουκρανία: «Η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις», τόνισε ο Ζελένσκι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις μερικές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία.
«Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου».
Διαβάστε επίσης:
Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Ισπανία: Υπό έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη – Ένας νεκρός (photos/videos)
CNN: H καταστολή του Τραμπ στην Ουάσιγκτον είναι ένα πολιτικό θέατρο, που θα μπορούσε να πάρει πολύ πιο σκοτεινή τροπή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.