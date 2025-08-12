search
Ουκρανία: «Η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις», τόνισε ο Ζελένσκι

credit: AP

Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις μερικές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία.

«Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου».

