Απίστευτη ομολογία Κυρίζογλου: Καταργείται η β’ Κυριακή στις δημοτικές εκλογές για να μην ξαναβγεί ο… Δούκας

Μπορεί να μην το ήθελε, αλλά του ξέφυγε τελικά του γαλάζιου προέδρου της ΚΕΔΕ για ποιο λόγο η κυβέρνηση αλλάζει το εκλογικό σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση – ένα σύστημα δοκιμασμένο, που δίνει πραγματικά δημάρχους εκλεγμένους από την πλειοψηφία.

Τι ομολόγησε μέσα στην ταραχή του ο Λάζαρος Κυρίζογλου για την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής στις αυτοδιοικητικές εκλογές και την αντικατάστασή της με ένα σύστημα… εκ των προτέρων δήλωσης προτιμήσεων;

Ότι η κυβέρνηση το κάνει ουσιαστικά για να μην ξαναβγεί δήμαρχος ο Χάρης Δούκας, αλλά προφανώς και άλλοι που κατάφεραν να συγκεντρώσουν τη δεύτερη Κυριακή την ευρύτατη αποδοχή του εκλογικού σώματος. Ουσιαστικά δηλαδή στοχεύει στο να σταματήσει τις συναινέσεις, που κυρίως απαντώνται στον προοδευτικό χώρο και να ενισχύσει τις δυνάμεις της ΝΔ, που τα τελευταία χρόνια τυγχάνει να έχουν μεγαλύτερη κομματική συσπείρωση, αλλά δεν μπορούν να διαμορφώσουν ευρύτερες συμμαχίες και πλειοψηφικές δυνάμεις.

Το απόσπασμα από την αντιπαράθεση Κυρίζογλου – Δούκα στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ είναι αποκαλυπτικό:

Πρόεδρος #ΚΕΔΕ (Κυρίζογλου): Κάναμε το νόμο για να μη ξαναβγεί ο #Δούκας!

Εντάξει, καταλάβαμε.

