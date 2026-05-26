search
ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 16:11
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.05.2026 15:00

Απίστευτη ομολογία Κυρίζογλου: Καταργείται η β’ Κυριακή στις δημοτικές εκλογές για να μην ξαναβγεί ο… Δούκας

26.05.2026 15:00
doukas_kede_new

Μπορεί να μην το ήθελε, αλλά του ξέφυγε τελικά του γαλάζιου προέδρου της ΚΕΔΕ για ποιο λόγο η κυβέρνηση αλλάζει το εκλογικό σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση – ένα σύστημα δοκιμασμένο, που δίνει πραγματικά δημάρχους εκλεγμένους από την πλειοψηφία.

Τι ομολόγησε μέσα στην ταραχή του ο Λάζαρος Κυρίζογλου για την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής στις αυτοδιοικητικές εκλογές και την αντικατάστασή της με ένα σύστημα… εκ των προτέρων δήλωσης προτιμήσεων;

Ότι η κυβέρνηση το κάνει ουσιαστικά για να μην ξαναβγεί δήμαρχος ο Χάρης Δούκας, αλλά προφανώς και άλλοι που κατάφεραν να συγκεντρώσουν τη δεύτερη Κυριακή την ευρύτατη αποδοχή του εκλογικού σώματος. Ουσιαστικά δηλαδή στοχεύει στο να σταματήσει τις συναινέσεις, που κυρίως απαντώνται στον προοδευτικό χώρο και να ενισχύσει τις δυνάμεις της ΝΔ, που τα τελευταία χρόνια τυγχάνει να έχουν μεγαλύτερη κομματική συσπείρωση, αλλά δεν μπορούν να διαμορφώσουν ευρύτερες συμμαχίες και πλειοψηφικές δυνάμεις.

Το απόσπασμα από την αντιπαράθεση Κυρίζογλου – Δούκα στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ είναι αποκαλυπτικό:   

Διαβάστε επίσης:

Νέα επίθεση Καρανίκα στον Τσίπρα: Τίμιος απέναντι στους εφοπλιστές που του δίνουν την θαλαμηγό τους

Είδε – ξανά – το «φως το αληθινό» ο Νίκος Μωραΐτης: Στο πρόσωπο του Τσίπρα – μέχρι νεωτέρας

Βολές εκ των έσω στο ΠΑΣΟΚ για το «ΠΑΡΩΝ» στον Γιάννη Στουρνάρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios-padeleimonas
ΕΛΛΑΔΑ

«Τον άφησαν αβοήθητο στον χώρο κράτησης» – Καταπέλτης το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για τον θάνατο του Μοχάμεντ Καμράν στο ΑΤ του Αγίου Παντελεήμονα

penelope kroyz 66- new
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» – Γιατρός της είπε ότι πιθανώς έχει ανεύρισμα στον εγκέφαλο, αλλά ήταν false alarm

A260652_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το quattro περνά στην ηλεκτρομηχανική εποχή και εφαρμόζεται στο νέο Audi RS 5 (photos)

tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη κοντά σε πλοίο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό «βαθιά σοκαρισμένη» από την απόφαση να μην φυλακιστούν νεαρά αγόρια σε υπόθεση βιασμού στη Βρετανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

tsipras karamanlis- samaras- stournaras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

noni-ioannidou-new
LIFESTYLE

Νόνη Ιωαννίδου: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου - Όταν έχεις ζήσει τόσο δυνατά με έναν τέτοιο άντρα, μετά δεν γίνεται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 16:11
agios-padeleimonas
ΕΛΛΑΔΑ

«Τον άφησαν αβοήθητο στον χώρο κράτησης» – Καταπέλτης το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για τον θάνατο του Μοχάμεντ Καμράν στο ΑΤ του Αγίου Παντελεήμονα

penelope kroyz 66- new
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» – Γιατρός της είπε ότι πιθανώς έχει ανεύρισμα στον εγκέφαλο, αλλά ήταν false alarm

A260652_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το quattro περνά στην ηλεκτρομηχανική εποχή και εφαρμόζεται στο νέο Audi RS 5 (photos)

1 / 3