Νέα επίθεση Καρανίκα στον Τσίπρα: Τίμιος απέναντι στους εφοπλιστές που του δίνουν την θαλαμηγό τους

Με αφορμή τις δηλώσεις Γιουνκέρ στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την κρίση του 2015 – σύμφωνα με τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές – ο Νίκος Καρανίκας εξαπολύει νέα επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Ο παλιός σύμβουλος του Α. Τσίπρα, όταν ήταν ένοικος του Μαξίμου, γράφει χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι αχάριστος ο Τσίπρας στους εφοπλιστές που τον στήριξαν στα δύσκολα. Τίμια πράγματα. Τίμιος ο Τσίπρας απέναντι στους εφοπλιστές που του δίνουν την θαλαμηγό τους για να βολτάρουν οικογενειακά ώστε να μην μπλέξει με την μπλεμπα την λαϊκουρα. Δεν τους φορολογείς. Τίμια πράγματα. Ελεος, κοτζάμ ηγέτης είναι να μην έχει τις πολυτέλεια που χρειάζεται; Ειναι και αριστερός της ανανέωσης και του ριζοσπαστισμού πανάθεμά τον. Μην τον κατηγορήσουν και για αχαριστία. Τίμια πράγματα».

Και συνεχίζει λέγοντας ότι «είναι τίμιος ο Τσίπρας. Δεν έκανε διαπλοκή. Αυτά τα κάνουν οι Δεξιοί και οι πασοκοι. Οχι ο αριστερός Τσίπρας. Αυτός είναι τίμιος. Δεν είναι αχάριστος. Απο φιλότιμο δεν φορολόγησε τους εφοπλιστές και κουτσούρεψε τους συνταξιούχους. Τίμια πράγματα. Τίμιος ο Τσίπρας των ολιγαρχών, των εφοπλιστών και λάτρης της δημαγωγίας ετοίμασε το ΙΧ κόμμα για να ενώσει την αριστερά με την σοσιαλδημοκρατία και την οικολογία του Κόκκαλη, γι’αυτό ο τίμιος αριστερός δεν έχει καμία σχέση με την διαπλοκή. Αυτα τα κάνουν μόνο οι δεξιοί και οι πασοκοι».

«Τίμιος ο Τσίπρας και φιλότιμος με τους εφοπλιστές. Δεν φορολογείς αυτούς που σε φροντίζουν, καταλάβετε το και μην διαμαρτύρεστε. Ελεος. Τι είναι ο Τσίπρας; Κάποιος ανάγωγος και αχάριστος;

Θέλετε δηλαδή να φορολογούσε αυτούς που τον φρόντιζαν και μετά να τον κατηγορούν για αχαριστία. Μα τον φροντίζουν οι καλόψυχοι ευεργέτες εφοπλιστές τόσο διακριτικά που δεν θα το μάθαινε κανένας για να τον κατηγορήσουν. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει στην εκπομπή του Σκαι ο Τσίπρας. Τι να τους πει; Ότι ο Γιούνκερ είναι απατεώνας και διαπλεκόμενος;» γράφει και συνεχίζει:

«Ο Τσίπρας αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν ο μοναδικός πρωθυπουργός που ενώ μπορούσε δεν ήθελε. Ενώ μπορούσε με τις ευλογίες της Ευρώπης να σώσει τους συνταξιούχους φορολογώντας τους εφοπλιστές αυτός προτίμησε να πρωτοστατήσει ως αριστερός και να ανοίξει προσωπικές πόρτες με τους εφοπλιστές για να έχει παρέα για τσάι και συμπάθιο σε κάποια φτωχιά θαλαμηγό και να φορολογήσει τον εργαζόμενο λαό. Ενώ μπορούσε να σώσει τις συντάξεις δεν ήθελε γιατί προτίμησε να σώσει την φίλη του την Παναγοπουλου που δίνει την θαλαμηγό της στον εκπρόσωπο του λαού για να ξεκουράζεται. Δηλαδή σαν να την δίνει στον λαό για τα καλοκαιρινά μπάνια του».

Διερωτάται, δε, «και γιατί ο Μητσοτάκης να θεωρείται χειρότερος από τον Τσίπρα; Είναι ο Μητσοτάκης χειρότερος πολιτικά και ηθικά γιατί είναι από μόνος του ολιγάρχης και δεν έχει ανάγκη την Παναγοπουλου και τον Μελισσανίδη; Ειλικρινά τώρα, μετά από αυτά που μάθαμε από τον Γιούνκερ γιατί ο Μητσοτάκης είναι χειρότερος ηθικά; Επειδή ο Μητσοτάκης ως ολιγάρχης – αστός κάνει δουλειές που ευνοούν και την οικογένεια του; Δεν έκλεψε στην τελική. Απευθείας αναθέσεις έκανε σε άλλους και ο Νεοδημοκρατικός περίγυρος του κατηγορείται για διαφθορά. Εξάλλου η ΝΔ και η δεξιά δεν φημίζονται ότι κάνουν αγώνα για την ηθική του καπιταλισμού. Αυτόν τον περιττό αγώνα η αριστερά τον κανει».

Και καταλήγει γράφοντας ότι «είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά θα αποκαλυφθούν και άλλα συγκριτικά του ηθικού πλεονεκτήματος. Αλλά όλα θα καταρρεύσουν γιατί ο Τσίπρας είναι τίμιος. Τα δώρα δεν χρεώνονται. Τίμια πράγματα και φιλότιμα. Λοιπόν δίχως κόμπλεξ απέναντι στους εφοπλιστές σήμερα στο Θησείο θα μαζευτούν όλοι και όλες οι αριστερές για να σώσουν τον λαού από τους κακούς καπιταλιστές και τον Μητσοτάκη. Γιαυτό χρειάζονται την Πυξίδα τους και τόσους ακαδημαϊκούς. Τίμια πράγματα με επίπεδο διδακτορικού», προσθέτοντας ότι «μπορεί να στήριζα τον Τσίπρα από το 1998 προσωπικά αλλά ποτέ μου δεν ήξερα αυτά που αποκαλύπτονται. Η θαλαμηγός είναι της καλόψυχης Παναγοπουλου που την έδινε στον Τσίπρα για αναψυχή».

