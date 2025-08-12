Μακρόν: Προσέλαβε ντετέκτιβ για να ερευνήσει την influencer που λέει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας

Νέες λεπτομέρειες για το παρασκήνιο της αγωγής που κατέθεσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, κατά της φιλοτραμπικής influencer Κάντας Όουενς βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times η νομική ομάδα του ζεύγους Μακρόν προσέλαβε την εταιρεία ερευνών Nardello & Co με έδρα τη Νέα Υόρκη προκειμένου να συντάξει έναν φάκελο για την Όυενς, που υποστήριξε ψευδώς και χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις στη σειρά podcast “Becoming Brigitte” ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας, προτού ο Γάλλος πρόεδρος και η πρώτη κυρία της Γαλλίας καταθέσουν τον περασμένο μήνα μήνυση εις βάρος της influencer για συκοφαντική δυσφήμιση.

Macrons hired investigators to research US influencer Candace Owens https://t.co/jT50oUZzX7 — Financial Times (@FT) August 11, 2025

Η έκθεση των ιδιωτικών ντέτεκτιβ κατέγραψε τις διασυνδέσεις της Όυενς με προσωπικότητες της γαλλικής ακροδεξιάς, ακροδεξιούς λαϊκιστές στις ΗΠΑ και τη Βρετανία και τις διαδικτυακές επαφές της με τον Ρώσο υπερεθνικιστική φιλόσοφο Αλεξάντερ Ντούγκιν, τον αποκαλούμενο και «Ρασπούτιν του Πούτιν» από δυτικά ΜΜΕ﻿. Παράλληλα επεσήμανε πώς ελεγχόμενα από το ρωσικό κράτος ΜΜΕ προώθησαν τους ισχυρισμούς της Όουενς, αν και δεν βρήκε αποδείξεις προσωπικών ή επιχειρηματικών δεσμών της influencer με Ρώσους αξιωματούχους.

Ο Νταν Ναρντέλο, εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας και πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι το ζεύγος Μακρόν κατέθεσε την αγωγή «έχοντας πλήρη επίγνωση με ποιους ευθυγραμμίζεται η Όυενς».

Η Όυενς διέσπειρε με τα podcast της παράλογους ισχυρισμούς για την Μπριζίτ Μακρόν

Σύμφωνα με τους FT το γεγονός ότι προσλήφθηκαν και ιδιωτικοί ντέτεκτιβ δείχνει με πόση ζέση και οικονομική δέσμευση επιδιώκουν οι Μακρόν την καταδίκη της Όουενς. Στην αγωγή του, που κατέθεσε σε δικαστήριο της πολιτείας Ντέλαγουερ, το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποστηρίζει ότι η influencer διέδωσε σκόπιμα τους παράλογους ισχυρισμούς της για την Μπριζίτ Μακρόν μέσω της πλατφόρμας Χ και του podcast της τον Μάρτιο του 2024 για να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά της, όπως αναφέρεται σε δικόγραφα που περιήλθαν σε γνώση πολλών αμερικανικών ΜΜΕ.

Στην ίδια αγωγή οι Μακρόν σημειώνουν ότι η Όουενς χρησιμοποίησε εν γνώσει της ψευδείς ισχυρισμούς για να δημιουργήσει έσοδα από την πλατφόρμα της και παρά το αίτημα του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας να ανακαλέσει, η influencer απάντησε με περαιτέρω fake news, ισχυριζόμενη για παράδειγμα ότι η Μπριζίτ και ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν συγγενείς και ότι ο Εμανουέλ Μακρόν είχε γίνει πρόεδρος της Γαλλίας με τη βοήθεια προγράμματος της CIA.

Η Όουενς επιβεβαίωσε στη συνέχεια στο κανάλι της στο YouTube ότι οι Μακρόν κινούνταν νομικά εναντίον της.

Η απόφαση υποβολής της αγωγής υποκινήθηκε εν μέρει από την επιθυμία των Μακρόν να κατανοήσουν το ενδιαφέρον μιας συντηρητικής Αμερικανίδας podcaster ε γι’ αυτούς, όπως δήλωσε στους FT ο δικηγόρος του Μακρόν, Τομ Κλερ, σημειώνοντας ότι οι πελάτες είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν στο Ντέλαγουερ για τις δικαστικές ακροάσεις της υπόθεσης.

Οι έρευνες δείχνουν πώς κάνουν τα fake news τον γύρο του κόσμου

Αναλύοντας τις δημόσιες δηλώσεις της Όουενς, οι ερευνητές εντόπισαν πώς από φιλελεύθερη στην αρχή της καριέρας της, η influencer αργότερα έγινε συντηρητική αφού κατήγγειλε παρενόχλησή της στο Διαδίκτυο. Στη συνέχεια έγινε ένθερμη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσφατα «τα έσπασε» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας ότι ντρεπόταν που είχε κάνει εκστρατεία υπέρ του.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν επίσης υλικό σχετικά με την προέλευση του ισχυρισμού ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Ανακάλυψαν ότι προήλθε από μια δημοσίευση Ισπανού μπλόγκερ τον Μάιο του 2017 και άρχισε να αναπαράγεται στη Γαλλία από το 2021. Στη διάδοση των ισχυρισμών αυτών συνέβαλε στα τέλη του 2023, ο Ξαβιέ Πουσάρ, πρώην αρχισυντάκτης του γαλλικού ακροδεξιού περιθωριακού εντύπου «Faits et Documents». Ο ίδιος μετέφρασε στα αγγλικά τα fake news του και τα έστειλε στην Όυενς και σε «άλλους Τραμπιστές».

Αφού η Όυενς δημοσίευσε το podcast της,οι ισχυρισμοί της έγιναν αντιληπτοί από ρωσικά κρατικά ΜΜΕ και μέσω αυτών έφτασαν σε ένα ευρύτερο κοινό. Η 36χρονη influencer με τους 4,4 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και σχεδόν 7 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα X έχει μεγάλη απήχηση στους δεξιούς κύκλους. Το 2024, η αυστραλιανή κυβέρνηση της απαγόρεψε την είσοδο στη χώρα, επικαλούμενη τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών από την Όουενς για το Ολοκαύτωμα και ή τους Μουσουλμάνους.

