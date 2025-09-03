search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 10:00
LIFESTYLE

03.09.2025 09:23

Τατιάνα Στεφανίδου: «Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι – Οι σχέσεις δεν είναι ποτέ ευθεία γραμμή»

03.09.2025 09:23
tatianastefanidou_ndp_partytlife

Συνέντευξη στο περιοδικο OK! παραχώρησε η Τατιάνα Στεφανίδου λίγα 24ωρα μετά την τηλεοπτική της επιστροφή με το Power Talk μεσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Η παρουσιάστρια μίλησε μεταξύ άλλων και για τον γάμο της με τον Νίκο Ευαγγελάτο και το «στοίχημα» των μακροχρόνιων σχέσεων.

Διαβάστε αποσπάσματα από τη συνέντευξη:

  • Αν και είσαι μια πολύ δυναμική γυναίκα, ως σύζυγος έχεις δηλώσει «παραδοσιακή». Θεωρείς ότι εκεί χάνεται τελικά το στοίχημα των σχέσεων σήμερα;

Είμαστε μια γενιά που έχουμε μεγαλώσει με πατριαρχία. Σε αυτό το μοντέλο μαθαίνεις να λειτουργείς όταν κάνεις οικογένεια και ξέρεις ότι όταν πας να το αλλάξεις δεν θα λειτουργήσει. Εσύ μπορεί να θέλεις να το αλλάξεις, αλλά υπάρχει και ο άλλος που έχει μεγαλώσει με αυτό τον συγκεκριμένο τρόπο και δεν έχει φανταστεί να ζει σε ένα άλλο μοντέλο. Αν πιστεύεις πολύ στον θεσμό της οικογένειας, παίρνεις την απόφαση να ζήσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η κοινωνία έχει εξελιχθεί, τα νέα ζευγάρια μοιράζονται περισσότερα πράγματα. Χαίρομαι που καταρρίπτονται τα στερεότυπα, αλλά όταν μια σχέση έχει ξεκινήσει πριν από 27 χρόνια με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δεν αλλάζει στη μέση. Αν πας να το κάνεις, απλά διαλύεται. Σήμερα οι άντρες συμμετέχουν πιο πολύ στο μεγάλωμα των παιδιών – θα κάνουν το παιδί μπάνιο, θα ξυπνήσουν κι εκείνοι τη νύχτα να το αλλάξουν. Είναι πιο συμμετοχικός πια ο γάμος και αυτό είναι πολύ ωραίο. Εύχομαι η κόρη μου να ακολουθήσει αυτό το νέο μοντέλο.

  • Άρα εσύ κλήθηκες να κάνεις περισσότερες υποχωρήσεις σε αυτό τον γάμο.

Οι υποχωρήσεις ήταν στην καθημερινότητα. Ενώ δουλεύαμε τις ίδιες ακριβώς ώρες, όταν γύριζα στο σπίτι ο ρόλος μου ήταν εξουθενωτικός. Υπήρχε η λογική ότι τα παιδιά είναι περισσότερο υποχρέωση της γυναίκας. Ο ρόλος μας, έτσι όπως εμείς τον ορίσαμε, ήταν πολύ δύσκολος. Και παραμένει. Αλλά τα πράγματα σταδιακά αλλάζουν.

  • Ύστερα από 27 χρόνια ξυπνάς με χαρά κάθε μέρα δίπλα στον ίδιο άνθρωπο – όταν πολλά ζευγάρια δεν συζούν, απλά συγκατοικούν…

Εγώ δεν θα μπορούσα να «συγκατοικήσω». Ποτέ. Είμαστε και οι δύο άνθρωποι με έντονο συναίσθημα, παθιαζόμαστε. Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι. Δεν ζούμε σε ένα ροζ σύννεφο όπου όλα είναι μέλι-γάλα και δεν υπάρχουν εντάσεις. Υπάρχουν περίοδοι που με τον άνθρωπό σου μπορεί να ψυχρανθείς, να τσακωθείς, αλλά συμβατικά δεν θα μπορούσα να ζήσω. Ούτε εγώ, ούτε εκείνος. Οι σχέσεις δεν είναι ποτέ ευθεία γραμμή. Υπήρξαν και περίοδοι που ήμασταν σαν να είχαμε πρωτογνωριστεί. Είναι μια ζωντανή σχέση όμως. Με πολλή δουλειά. Γίνεται κατά καιρούς ένα «restart», κυρίως από μένα, γιατί οι άντρες έχουν μάθει από τις μαμάδες τους να μην προσπαθούν πολύ.

