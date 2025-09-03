Άννα Βίσση: Η κοινή φωτογραφία με τον Elton John στο Instagram

Φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον ανέβασε στο Instagram η Άννα Βίσση, η οποία τραβήχτηκε τον Ιούνιο στο πάρτι για τη βάφτιση του γιου του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα, στο Κάπρι της Ιταλίας.

Νονά του μικρού ήταν η Άννα Βίσση, η οποία τραγούδησε στο πάρτι, ντυμένη στα λευκά.

Στη φωτογραφία φαίνεται μαζί με τον Έλτον Τζον, τον 78χρονο «θρυλικό», όπως τον χαρακτήρισε και η ίδια στην ανάρτησή της, μουσικό.

Ο Έλτον Τζον απαθανατίστηκε καθιστός σε καρέκλα, με τα χαρακτηριστικά γυαλιά που είναι σήμα κατατεθέν του.

Στη λεζάντα, η Άννα Βίσση έγραψε: «Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους. Η τελευταία ανάμνηση μου ανήκει στον θρυλικό Έλτον Τζον».

