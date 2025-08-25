search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025
25.08.2025

Claudia Schiffer: Το διάσημο μοντέλο γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της στην Ελλάδα (photos)

25.08.2025 19:42
credit: Instagram/@claudiaschiffer

Το διάσημο μοντέλο, Κλόντια Σίφερ (Claudia Schiffer) γιορτάζει τα 55α γενέθλιά της στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η Γερμανίδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της στη χώρα μας, που τη δείχνουν να παίζει τάβλι μπροστά στην πισίνα.

«55 σήμερα, είμαι τόσο τυχερή που έχω χαρούμενα και υγιή γενέθλια!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

