Mingus Reedus: Ο γιος των Norman Reedus και Helena Christensen συνελήφθη ξανά για φερόμενη επίθεση σε γυναίκα

Ο Μίνγκους Ρίντους (Mingus Reedus), γιος του Νόρμαν Ρίντους (Norman Reedus) και της Ελένα Κρίστενσεν (Helena Christensen), αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα για φερόμενη επίθεση σε γυναίκα, όπως αποκαλύπτει το περιοδικό PEOPLE.

Το 25χρονο μοντέλο συνελήφθη στη Νέα Υόρκη, περίπου στις 8:40 π.μ. τοπική ώρα, το Σάββατο 23 Αυγούστου, όπως επιβεβαίωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης στο περιοδικό.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εγκληματική παρεμπόδιση αναπνοής και επίθεση.

Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι «εντόπισαν μια γυναίκα 33 ετών με ελαφριά τραύματα στον λαιμό και το πόδι».

«Η ιατρική υπηρεσία EMS ανταποκρίθηκε και μετέφερε το θύμα στο NYC Health + Hospitals/Bellevue σε σταθερή κατάσταση», πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο Μίνγκους τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη δήλωση του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί ξανά τον Σεπτέμβριο του 2021 για φερόμενη επίθεση σε γυναίκα 24 ετών κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ San Gennaro στη Νέα Υόρκη.

Τότε, η γυναίκα -της οποίας η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε- δήλωσε ότι ο Μίνγκους τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση.

Η αστυνομία είχε αναφέρει ότι η γυναίκα τραυματίστηκε κάτω από το αριστερό μάτι και μεταφέρθηκε στο Downtown Hospital της Νέας Υόρκης, όπου νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση.

Μετά το περιστατικό, ο Μίνγκους είχε δηλώσει στη New York Daily News ότι η γυναίκα και οι φίλες της επιτέθηκαν σε εκείνον και τους φίλους του κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Τελικά, τον Μάρτιο του 2022, αποδέχτηκε συμφωνία συμβιβασμού για μικρότερη κατηγορία, αυτή της διατάραξης της κοινής ειρήνης.

Σε προηγούμενη δήλωσή της στο PEOPLE, η δικηγόρος του Μίνγκους, Ίζαμπελ Κίρσνερ (Isabelle Kirshner), είχε χαρακτηρίσει τις κατηγορίες του 2021 ως «αβάσιμες», προσθέτοντας ότι ο 25χρονος «ήταν το θύμα σε αυτό το περιστατικό».

