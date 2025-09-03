Kevin Costner: Η νέα του σύντροφος είναι… ίδια η πρώην του (photos)

Ο Κέβιν Κόστνερ πέρασε έναν δύσκολο χωρισμό από την πρώην σύζυγό του, Κριστίν Μπάουμγκαρτνερ, πέρυσι. Όμως φαίνεται ότι ο σταρ του Χόλιγουντ έχει βρει ξανά τον έρωτα, καθώς όπως αναφέρει η Daily Mail, εδώ και λίγο καιρό διατηρεί σχέση με την Κέλι Νούναν Γκορ.

Η 46χρονη Κέλι Νούναν Γκορς, η οποία παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με την πρώην σύζυγό του, είναι 24 χρόνια νεότερη από τον ηθοποιό, (η Κριστίν Μπάουμγκαρτνερ ήταν 19), και οι δύο γυναίκες μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά.

Kevin Costner's new girlfriend, 46, looks exactly like his ex wife as Hollywood actor, 70, moves on with another blonde bombshell https://t.co/S5sJvVRljb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 2, 2025

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα, όταν οι δυο τους βρέθηκαν στο φεστιβάλ JAS Labor Day Experience στο Σνόουμας Βίλατζ κοντά στο Άσπεν, αν και έκαναν ξεχωριστές εμφανίσεις.

Πηγή αποκάλυψε στη Daily Mail: «Ο Κέβιν βγαίνει ξανά ραντεβού και είναι χαρούμενος μετά από μια πολύ σκοτεινή περίοδο στη ζωή του. Βλέπει την Κέλι, ήταν μαζί στο Άσπεν στα τέλη Ιουλίου. Προσπαθεί να κρατήσει χαμηλό προφίλ για να μην χαλάσει κάτι». Σύμφωνα με το ίδιο άτομο, οι δυο τους έχουν πολλά κοινά: αγαπούν τη φύση, τα σπορ, τις βόλτες με τα σκυλιά, ενώ η Κέλι ασχολείται και με το σερφ. «Είναι cool, ακριβώς αυτό που χρειάζεται αυτή την περίοδο», είπε η πηγή.

Το δύσκολο διαζύγιο

Η σχέση τους ήρθε λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του Κόστνερ με την Κριστίν τον Φεβρουάριο του 2024, έπειτα από μια σκληρή δικαστική μάχη. Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2004 και απέκτησε τρία παιδιά, οδηγήθηκε σε διάσταση το 2023, με την Κριστίν να καταθέτει αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Ο ηθοποιός υποχρεώθηκε να καταβάλλει 63.209 δολάρια τον μήνα σε διατροφή για τα παιδιά τους, ποσό σημαντικά μικρότερο από τα 248.000 δολάρια που αρχικά είχε ζητήσει η Κριστίν. Επιπλέον, η ίδια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πολυτελή παραθαλάσσια έπαυλη του Κόστνερ αξίας 145 εκατ. δολαρίων στο Καρπιντερία, μόλις δύο μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης.

Kevin Costner, right, and Christine Baumgartner arrive at the premiere of “3 Days to Kill” on Wednesday, Feb. 12, 2014 in Los Angeles. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)

Σήμερα η Κριστίν έχει προχωρήσει, καθώς είναι αρραβωνιασμένη με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο Τζος Κόνορ, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου τον Ιανουάριο. Παρά το πέρασμα του χρόνου, οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού παραμένουν τεταμένες.

Στην αποφοίτηση του γιου τους, Κέιντεν, τον Ιούνιο στη Σάντα Μπάρμπαρα, οι φωτογραφίες έδειξαν τον Κόστνερ και την Μπάουμγκαρτνερ να κρατούν αποστάσεις και να αποφεύγουν κάθε επαφή, με τον γιο τους να χαμογελά αμήχανα στο πλάι τους.

Όπως ανέφερε άνθρωπος του περιβάλλοντός τους: «Ήξεραν ο ένας την παρουσία του άλλου, αλλά δεν έκαναν καμία προσπάθεια να μιλήσουν. Οι καλές μέρες έχουν τελειώσει. Εκείνη τη μέρα όμως το μόνο που είχε σημασία ήταν ο Κέιντεν και το γεγονός ότι αποφοιτούσε».

Διαβάστε επίσης:

Claudia Schiffer: «Χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα» – Νέα ανάρτηση από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Άννα Βίσση: Η κοινή φωτογραφία με τον Elton John στο Instagram

Τατιάνα Στεφανίδου: «Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι – Οι σχέσεις δεν είναι ποτέ ευθεία γραμμή»