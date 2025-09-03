Η Salma Hayek έγινε 59 – Η εορταστική φωτογραφία με μαγιο στο Instagram

Τα 59 έκλεισε στις 2 Σεπτεμβρίου η Salma Hayek η οποία και φέτος έκανε ένα εορταστικό post με αφορμή τα γενέθλιά της.

Στην ανάρτηση, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Χάγιεκ ανέβασε μια φωτογραφία, την ώρα που πίνει το ποτό της, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Η ηθοποιός πόζαρε με ένα κόκκινο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, πάνω σε ένα σκάφος.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Σάλμα Χάγιεκ έγραψε:

«59 περιστροφές γύρω από τον ήλιο και ακόμα χορεύω. Στην υγειά όλων σας κι ευχαριστώ για την αγάπη».

